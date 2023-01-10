Консерватизм креативом не испортишь

Сердце города – микрорайон под названием «Стрелка» на мес­те слия­ния рек Иртыш и Ульба. Каж­дому жителю города известна история, как три века назад здесь, в устье каменных гор, был заложен форпост с валом, рвом и палисадником высотой в человеческий рост. Улочка, проложенная вдоль сохранившегося крепостного вала, ведет к двум православным храмам. В хорошую погоду прогулка здесь – сплошное удовольствие: место красивое, уютное, и гостя всегда можно развлечь экскурсом в прошлое.

Вообще всю набережную Иртыша можно назвать визиткой Усть-Каменогорска. Ее застраивали по ленинградскому проекту, внеся стремительность линий, широту перспективы, строгость парапетов. Здесь легко дышится, летают чайки, зимой можно покормить уток – Иртыш из-за близости гидро­станции не замерзает в черте города. Набережная носит имя Ефима Славского – легендарного министра среднего машинострое­ния СССР. По заверениям старожилов, у Большого Ефима, как за глаза называли министра, было особое отношение к средмашевскому Ульбинскому металлургическому заводу. И заодно ко всему городу. Благодаря Славскому в областном центре появились Дворец спорта, современная гостиница, стильный район вдоль реки.

Сегодня в Усть-Каменогорске тоже возводят новые кварталы, но потянут ли они на то, чтобы стать визиткой областного цент­ра XXI века?..

С юмором горожане всегда относились к типовой площади перед зданием областной админист­рации. Когда-то здесь главным вопросом на засыпку был такой: в какой руке Ленин держит кепку? Когда фигуру пролетарского вождя убрали и на постамент поставили такой же по размерам памятник Абаю, начали спрашивать, в какой руке Абай держит книгу. Наверное, в том, что люди шутят по-доброму, нет ничего такого. Значит, у них хорошее настроение.

В 1970 году в Усть-Каменогорс­ке был построен мост через Иртыш, позволивший начать освое­ние левого берега. Более того, в соответствии с первым планом генеральной застройки через 30 лет (к 2000 году) весь деловой и культурный центр предполагалось переместить на левый берег реки. Известный восточноказах­станский историк, доктор исторических наук Николай Алексеенко тогда же в брошюре, посвященной родному городу, сделал предсказание. «Здесь (в левобережных районах. – Авт.) разместится высотное здание административных организаций, крупный общегородской торговый центр, состоя­щий из универмага, ресторана, центрального гастрономического магазина, – писал Николай Владимирович. – Будут построены театр оперы и балета, второй драматический театр, цирк, многозальный кинотеатр, музей, планетарий, Дворец пионеров… По берегу Иртыша раскинется на площади более 200 гектаров центральный парк культуры и отдыха... Рядом с парком намечено строительство спортивного комплекса».

Сегодня слова историка трогают как своей наивностью (одного здания будет достаточно для всех административных организаций!), так и прозорливостью. Левобережье действительно стало районом перспективной застройки. По понятной причине здесь нет Дворца пионеров, и до собственных оперы и балета город не дорос. Зато действуют легкоатлетический манеж, Дворец единоборств, плавательный бассейн. Появился, как и мечтал ученый, крупный парковый комплекс, а рядом – великолепная, будто парящая над землей, мечеть.

Если представить типичного устькаменогорца, это будет горожанин, выросший в семье, условно говоря, физика и лирика. Дело в том, что с началом послевоенной бурной индустриализации в город прибыли технари – конструкторы, строители, металлурги, энергетики, ученые… Мужская гвардия. К ним постепенно подтягивались лирики – учительницы, врачи, работницы культуры. В молодых семьях причудливо сплелись прос­тейший провинциальный быт и тяга ко всему передовому. Еще лет сорок назад типичная усть-каменогорская семья могла иметь на завтрак-обед-ужин картошку, которую сама же высаживала на выделенном профсоюзом участке. И при этом выписывать зачитываемые до дыр толстые журналы, слушать западные группы, переписанные тайком друг у друга на первые пленочные магнитофоны. И до сих пор настоящий устькаменогорец – это сплав консерватизма и креатива. Например, вуз для своего чада в семьях выбирают за год-два, советуясь с бабушками, дедушками. В то же время уроженцы областного центра легки на подъем и готовы к эпатажу – например, выстроить автомобили в виде сердечка под окном возлюб­ленной. Как-то молодой предприниматель установил в центре города огромный билборд: «Лидочка моя любимая, обожаемая супруга дай мне последний шанс что бы все исправить, я клинусь сделать тебя самой счастливой женщиной на всем свете!!!!». Полгорода после обсуждали орфографию и свежесть идеи.

Отдельная тема – малые архитектурные формы города, микс странной фантазии, форм, материалов. Первой ласточкой стал четырехметровый металлический стул с будильником на углу у историко-краеведческого музея. Винтажное произведение простояло лет 15, его даже предлагали внести в Книгу рекордов как единственный памятник советскому будильнику. В какой-то момент стул демонтировали, но его автор-скульптор взамен установил другие часы – с циферблатом «вниз головой». Стрелки отсчитывали время вспять.

Был год, когда у старого мостика через речку Комендантку вдруг вырос холм с «травой» из синтетики и огромной прищепкой сверху. Несколько лет на набережной Иртыша простояла скамейка с гипсовой скульптурой развалившегося на ней Бари Алибасова…

В целом же индустриальный аскетизм Усть-Каменогорска все больше уходит в прошлое. С каж­дым годом в облике города все ярче звучат этническая тема и модерн. Несмотря на 300-летний возраст, областной центр Восточного Казахстана растет, молодеет, развивается.