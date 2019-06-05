​Консолидировать общество во благо единства

В ходе встречи Первому Президенту Казахстана было доложено о текущей деятельности ассамблеи и принимаемых мерах по реализации задач, озвученных в ходе XXVII сессии.

Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул важность проводимой ассамблеей работы по сохранению стабильности и укреплению единства в обществе.

– Ассамблея народа Казах­стана является объединяющим звеном нашего общества. Во всех регионах функционируют малые АНК, открываются дворцы дружбы. Сейчас для страны важна стабильность. Ведь без стабильности мы потеряем все наши достижения. Поэтому главная задача АНК – консолидировать общество во благо укрепления единства народа, – сказал Елбасы.

В свою очередь Жансеит Туймебаев отметил, что представители этнокультурных объединений выражают особую благодарность Первому Президенту Казахстана за сохранение мира и согласия, а также достижения в экономическом развитии страны, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.