Консолидирующий фактор казахского языка

Вопросы патриотическо­го воспитания ­молодежи, сохранения культурных традиций и обычаев, а также укрепления межнационального и межконфессионального согласия обсудили участники регионального форума «Менің ауылым – Қазақстанның бір бөлшегі», прошедшего в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Встреча собрала представителей советов аксакалов и других структур АНК, молодежных активис­тов, студентов и преподавателей Есикского гуманитарно-экономического колледжа.

Как отметила руководитель управления внутренней политики Алматинской области Бота Елеусизова, сегодня наша страна демонстрирует всему миру уникальную модель дружбы и единства. Мы по праву гордимся этнокультурным многообразием, а Ассамблея народа Казахстана играет роль площадки, обеспечивающей равноправные отношения всех этносов, проживающих в республике.

По мнению спикера, каждый гражданин должен проникнуться заботой о благополучии Родины, ощущать себя членом одной большой и единой семьи. Патриотизм необходимо прививать с детства, и здесь важна преемственность поколений.

В свою очередь, член АНК, общественный деятель ­Асылы Осман напомнила, что в годы сталинских репрессий Казахстан приютил миллионы насильственно переселенных. Времена были трудные, казахи сами жили впроголодь, но делились последним куском хлеба с репрессированными.

– С тех пор судьба навсегда связала меня с гостеприимной, щедрой землей Казахстана, а казахский язык, обычаи и традиции этого доброго народа стали для меня родными, – подчеркнула Асылы Алиевна. – Как-то, будучи на международном форуме в Баку, я зачитала доклад, подготовив его на трех языках –казахском, турецком и азербайджанском. Меня похвалили тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев и другие участники встречи, понявшие все без перевода. Язык – душа народа, его главная ценность. Знать казахский должен каждый патриот и гражданин республики. Я не буду в полной мере удовлетворена, пока государственный язык не займет достойное место в нашем обществе.

По ее словам, қазақ тілі должен стать мощным консолидирующим фактором единения всех казахстанцев. Для этого необходимо создать три ключевых условия. Первое – увеличить потребность населения в использовании языка в повседневной жизни. Второе – умение говорить на казахском и понимать язык должно стать нормой для всех граждан, независимо от их национальной принадлежности. И третье условие – обеспечить спрос на изучение языка, который мы уже наблюдаем в последние годы.

– Когда вы отправляете ребенка учиться за границу, он в течение года овладевает языком того государства, где находится, – привела пример спикер. – Дело в том, что, не зная язык страны, студент не сможет учиться, а значит, не станет завтра хорошим специалистом. Иначе говоря, есть высокая потребность учить иностранный язык. То же самое и с казахским: в случае необходимости его освоит любой желающий.

С этим мнением согласились поэт Шаяхмет Кусайын­улы, председатель Совета матерей Енбекшиказахского района Роза Исатаева и другие участники встречи. Они подчеркнули важность развития аулов как центров национальной культуры. Именно в сельской местности имеется устойчивая языковая среда, недостаток которой остро ощущается в городах.

По словам выступавших, аул – наша золотая колыбель, и его процветанию государство должно уделить самое пристальное внимание. Необходимо, чтобы госпрограммы «Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі» и другие проекты, направленные на поддерж­ку сельчан, доходили до жителей каждого населенного пункта, особенно отдаленных сел. Главная задача – повысить качество жизни в глубинке.