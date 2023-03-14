Константин Плахов: Все природные процессы взаимосвязаны и взаимозависимы
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Игорь Прохоров
Какие исследования в области экологии необходимы, чтобы эффективно управлять численностью популяций сайгаков, и как государство должно поддерживать исследователей? Почему казахстанские ученые стремятся засветиться в зарубежных рейтингах и не лучше ли ориентироваться на нужды Казахстана? Об этом – в интервью ученого-зоолога, заведующего лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константина Плахова.