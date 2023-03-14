Константин Плахов: Все природные процессы взаимосвязаны и взаимозависимы

– Константин Николаевич, по данным ученых, в прошлом году после окота численность сайгака выросла примерно на 40% по сравнению с годом раньше и составила более двух миллионов особей. Наверное, уже пришла пора управлять популяцией этих диких животных, учитывая проб­лемы, которые степные антилопы доставляют фермерам?

– Безусловно, управлять поголовьем нужно. Вместе с тем нельзя просто так начать охоту. Сайгак имеет товарную ценность прежде всего из-за высокой стоимости рогов на китайских и других рынках, поэтому открытие охоты без создания контрольных механизмов может привести к неуправляемой добыче и уничтожению популяции.

Нужно на базе научного обоснования определить оптимальную чис­ленность сайгака для региона. Она рассчитывается, исходя из кормовых, защитных и водопойных условий, с учетом количества скота и особенностей землепользования в местах обитания сайгаков. Для этого, кроме научных исследований, требуется взаимодейст­вие научных организаций с местными исполнительными органами, с землепользователями для получения необходимых сведений. Это поможет ученым произвести необходимые расчеты. Ведь нам предстоит выстроить систему устойчивого использования и сохранения сайгаков как ценного ресурса и достояния республики.

– Вы смогли получить эти данные, работаете над ними сейчас? Весна-то не за горами...

– Базовые сведения, необходимые на первых этапах исследований, мы получаем на геоинформационных порталах акиматов, особо охраняемых природных территорий и охотничьих хозяйств. Но для того чтобы проводить исследования по тому или иному направлению, нам необходимо государственное финансирование. А по тому же сайгаку нам из года в год отказывают.

В этом вопросе, как и во многих других, нужны долговременные исследования, а не скоропалительные решения. Проб­лемы, которые требуют непопулярных решений, вначале нужно тщательно изучить. Мы, ученые, не можем делать популистских высказываний, к примеру, о том, будто знаем, как поступить с сайгаками. Ведь наши выводы должны основываться на изучении ситуации конкретной группировки сайгаков.

Подорвать природные ресурсы очень легко. То, что кажется большим количеством, зачастую таким не является. Говорят, к примеру, что сайгаков в стране 800 тысяч, и это много. Но если мы откроем охоту, то идти она будет только на самцов, а в поголовье сайгаков их только 20%, взрослых из них будет еще меньше. Иными словами, открыв охоту на сайгаков, мы рискуем потерять все поголовье, поскольку без самцов восстановить и поддерживать свою чис­ленность оно не сможет.

– Константин Николаевич, достаточно ли у ученых ресурсов для этой работы?

– Необходимы финансирование и кад­ры. Правда, сейчас восстанавливается кадровый потенциал науки, в отрасль приходят молодые ученые. Однако чтобы охватить все проблемы Казахстана, ученых нужно в два-три раза больше. Необходим объем финансирования, который, с одной стороны, позволял бы проводить научные исследования и отслеживать ситуацию в природе, а с другой – давал бы возможность нашим ученым полноценно жить и трудиться без вынужденных подработок на стороне. Отрадно, что готовится переход к финансированию пятилетних научных программ. Когда были короткоживущие научные программы, от одного до трех лет, то по отношению к животному миру они были малоэффективными. Ведь большинство природных циклов никак не укладывается в эти короткие сроки. Мы зачастую имеем дело с самым распространенным в природе 12-летним циклом (в рамках 60-летнего). Так, чтобы сделать объективные выводы и дать предложения, конечно же, надо отследить хотя бы один такой 12-летний цикл. Тогда-то и можно будет точно рассчитывать и подъем, и спад численности поголовья. Более того, есть целый ряд научных направлений, который требует пос­тоянного мониторинга, изучения и, следовательно, финансирования. Как раз сохранение и устойчивое использование сайгака – одна из таких тем.

К ней можно добавить изучение и мониторинг редких и исчезающих видов животных (внесенных в Красную книгу), инвазивных видов, содержание научных коллекций и криобанка и целый ряд других. Надо понимать, что для исследований живой природы трехлетних периодов финансирования, применяемых сегодня, крайне недостаточно.

Естественно, мы используем труды предшественников, история казах­станской зооло­гической науки – это не одно поколение ученых. Однако если мы не будем развивать казахстанскую науку одновременно с промышленностью и технологиями, то будем вынуждены постоянно покупать научные разработки развитых стран.

– А так ли уж эффективны чужие разработки для наших условий?

– Положа руку на сердце, скажу: методические подходы, которые нам, казахстанским ученым, предлагают из-за рубежа, зачастую не дают результата. К слову, сейчас в мире нарастает обеспокоенность, что важнейшие для общества решения принимаются без предварительной научной проработки. Понятно, есть управленческие решения, где научная проработка, может быть, и не нужна. Но когда речь идет о природопользовании, это уже прерогатива ученых.

– Возвращаясь к сайгакам… Вы согласны, что резерват решит эту проблему? И сайгаки будут целы, и фермеры довольны.

– Уверен, что нет. Создание резервата и заказника проблему сайгаков в регионе не решит, потому что это мигрирующие животные. Территорию их обитания нельзя обнести забором. Сайгак будет кочевать туда, где будут лучше кормовые условия. Миграция у этих животных генетически запрограммирована. Даже если устроить для них водопои по всем маршрутам, сайгаки задержатся там ненадолго и в холодное время все равно будут уходить.

Надо понимать, что природные процессы взаимосвязаны и взаимозависимы. Предлагая один из вариантов, мы не сможем этим решить комплекс имеющихся и возникающих проблем.

– Рост поголовья сайги – огромнейшее достижение и гордость Казах­стана. Но что Вы скажете фермерам, которые страдают от нашествия этих степных антилоп?

– Здесь проблема сложная и не имеет сиюминутных решений. Там, где фермеры отрезали сайгаков от водопоев, нужно восстановить доступ к ним. Все равно животные будут прорываться к воде. Пока лучшее, что можно рекомендовать – сделать ограждения полей и отгонять сайгаков от посевов с использованием технических средств. Траншеи рыть категорически нельзя, так как животные, в них попадающие, будут получать травмы и погибать, причем в траншеях останутся не только сайгаки. Если пройдет большой табун потоком, то они просто засыпят траншеи своими телами. Заграждения подейст­вуют намно­го лучше, особенно если закреплять на них на высоте до метра непрозрачный материал (от тростника до пленки ПВХ). Неплохо добавлять на ограждения фото­портреты волчьих голов, делая их максимально крупными и обязательно с глазами, смотрящими вперед. Можно также добавлять ботала из подручных материалов для металлического звона, вешать лазерные диски.

– Звучало предложение разрешить забивать сайгаков с 25 августа и до ноября. Что решили и как Вы относитесь к этому? Что нам ожидать весной?

– Институт зоологии первоначально подготовил биологическое обоснование по управлению и устойчивому использованию ресурсов популяций сайгаков по аналогии с промысловой охотой, которую проводили в прошлом веке. Но когда на республиканских совещаниях вскрылась неготовность к организации промысловых объемов на местах, то мы предложили отказаться, а на 2023 год отработать необходимые методики и определить организации участников.

– Ранее Вы инициировали восстановление системы эколого-ветеринарного мониторинга. Заражение в миллионной популяции животных – нешуточное дело, похлеще COVID.

– Восстановить мониторинг мы предлагали еще с 2010 года. Это позволило бы пролить свет на причины массовой гибели диких животных, в частности сайгаков. Они проходят большие территории и могут распространять на них различные заболевания. Нам чиновники отвечали, что это слишком глобально, и пытались реализовать малоперспективные проекты. Например, разработать пероральную вакцину. Но каким путем ее давать сайгакам, не продумали. Предлагают обработать сено и выкладывать его на путях миграции сайгаков. Но будут ли сайгаки есть это сено – не поду­мали. А ведь сайгаки вообще не будут его есть. Это известно заранее.

Необходимо восстанавливать всю сис­тему слежения за дикими животными, и это не только сайгаки. Сюда входят в первую очередь перелетные виды птиц, летучие мыши, дикие копытные, волки, шакалы. Тем более что переносимые ими заболевания несут угрозу не только сельскохозяйственным и домашним животным, но и людям.

– Сохранение биоразнообразия зависит в том числе и от анализа антропологического воздействия на природу?

– Действительно, проводятся масш­табные оценки воздействия на окружающую среду отдельных предприятий или даже отраслей экономики, и вроде бы на них не жалеют средств. С другой стороны, так как заказчиком выступает не государство, а компании, оказывающие такое воздействие, то они и диктуют исполнителям, что и как им делать. В итоге таких исследований антропогенное воздействие выявить невозможно. Таким образом, зачастую подмена понятий, ведется она сознательно или бессознательно, не позволяет на деле правильно оценить последствия нашего воздействия на окружающую среду. Соответственно, мы не можем оперативно принять стратегические или тактические решения по нейтрализации этих последствий.

– То есть оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) не должны оплачивать, скажем так, заинтересованные в положительном результате участники рынка?

– Конечно! Было бы правильно, чтобы деньги на ОВОС предприятия перечисляли государству, а оно само нанимало бы независимых исследователей. В таком случае ученые отчитывались бы перед государством, а не перед компаниями, заинтересованными в отсутствии результатов.

Сейчас же компании-природопользователи сами оплачивают оценку и сами отчитываются о ее результатах. Если выводы окажутся честными и не понравятся компании, то на следующий год она, скорее всего, пригласит других исполнителей или вообще не оплатит работы. Налицо прямая зависимость ученых от частного капитала.

– Константин Николаевич, как охотоведение и экология связаны между собой?

– Прежде всего необходимо следить за естественным ходом процессов в природе. Есть естественный ход, а есть нарушенный. В этом глубинный смысл наблюдений на особо охраняемых территориях. Они нам дают модели естест­венного хода.

Казахстан – большая страна, но «скрыться» природе от человека сложно, когда идет ее хозяйственное освое­ние. Кроме формирования научных школ в области биоценологии и охотоведения, нужна практическая работа. Самый главный показатель деятельности ученого – полезность. Но она не может проявиться сразу, как, допустим, польза от исследований космоса. Нужна система управления животным миром, управления биоразнообразием. Нужно сделать так, чтобы от деятельности ученых природе не было плохо, а если еще удастся извлекать прибыль, то будет совсем здорово.

В случае изучения и сохранения био­разнообразия мы имеем дело с возобновляемыми природными ресурсами. К примеру, в таких странах, как Швеция и Финляндия, добывают ежегодно более 150 тысяч лосей. С учетом общей численности их населения получается в среднем по одному лосю на каждого жителя в год! Можно сказать, они таким путем решают продовольственную прог­рамму, снабжая свое население мясом диких животных (не только лосей). Есть чему поучиться.

– Что нам мешает? Недостатки в законодательстве?

– У нас есть хорошие законы. Но как их исполняют? Сайгаки находятся под запретом охоты, но не внесены в Красную книгу! Время от времени появляются сообщения о задержаниях браконьеров с крупными партиями сайгачьих рогов. Казахстан втягивается в международную контрабанду дикими животными. По оценкам экспертов, она дает доход, сопоставимый с наркобизнесом.

Круг вопросов, которыми должны заниматься ученые, очень широк, начиная с разработки законодательства. Необходим проект закона об охоте. Но для начала, видимо, нужно продумать концепцию развития охотничьего хозяйства. А уже потом для ее реализации принимать закон. Рабочая группа привлекла к его разработке не экспертов, а чиновников. Ожидаемого результата может и не быть.

Принять закон и добиться его исполнения – разные вещи. К примеру, не так давно принят закон об ответственном обращении с животными. Международные организации прямо-таки боролись за него, даже Бриджит Бардо приезжала. Интересно, что в своих европейских странах они такие законы не принимают. Как он, к примеру, будет работать в отдаленных сельских регионах, где нет возможности чипировать домашних животных, организовать питомники?

– Сейчас проблемы экологичности и в промышленности, и в энергетике, и в финансах вроде бы на первом месте. Во всяком случае, так декларируется. Неужели что-то мешает развитию науки об экологии?

– Человек так или иначе взаимодейст­вует с природой. Многие думают, что экология занимается лишь проблемами загрязнения атмосферы или воды, но на самом деле эта наука исследует вопросы взаимодействия живых организмов с окружающей средой. Экологи изучают биоразнообразие Казахстана, животный мир и, естественно, проблемы его сохранения, проблемы устойчивого, неистощимого, как сейчас стали говорить, природопользования.

Наша задача – делать правильные оценки и, полагаясь на них, прогнозировать развитие ситуации. Если взаимо­действие принимает отрицательный характер, необходимо разрабатывать меры по нейтрализации или предотвращению отрицательных последствий. Надо понимать, что даже самый хороший закон, обеспеченный самым большим финансированием, – это еще не охрана природы. Тем более если наши сограждане его не поддержат. Красная книга – это еще не охрана диких животных, ставших редкими по вине человека. Нужно практичес­кое взаимо­действие по сохранению здоровой окружающей среды на всех уровнях – от президента до рядового гражданина, от уполномоченных органов до природопользователей.

Наши исследования в этом случае направлены на нужды Казахстана. Но здесь-то и наступает противоречие. Ведь по современным наукометрическим показателям, которые внедряются у нас, мы должны показывать, что наши разработки публикуют в зарубежных рейтинговых изданиях. Однако внутренние разработки, которые столь необходимы нашей республике, зарубежные рейтинговые издания не интересуют. У иностранцев в приоритете исследование, к примеру, клеток какого-нибудь животного, нежели оценка последствий воздействия на окружающую среду в регионах Казахстана. Тем более если такое воздействие исходит от иност­ранных компаний. Я понимаю, что есть исследования фундаментальные, есть прикладные, а есть лабораторные. Большая часть наших исследований относится к прикладным, но это ведь тоже важнейшие исследования.

– Чем грозит коллективу казахстанских ученых низкий рейтинг, основанный на зарубежных оценках, или непопадание в него совсем?

– Непрохождением аттестации, потерей в зарплате, возможным увольнением...

– Видимо, нам нужен свой внутренний казахстанский рейтинг научных исследований, ясный и объективный показатель успехов наших ученых?

– Если работа ученого дает практический результат, приносит пользу Казахстану, то, конечно, мы должны дать объективную оценку этим усилиям без оглядки на заграницу. Однако про внутриказахстанский рейтинг успешности ученых я не слышал. Хотелось бы надеяться, что такой проблемой занимаются наши чиновники.