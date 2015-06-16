Константы республиканского бюджета

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Лаура ТУСУПБЕКОВА
Перед депутатами с докладами выступили министр финансов Бахыт Султанов, председатель Национального банка Кайрат Келимбетов и председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчин.

Как было отмечено на заседании, по итогам года финансовые результаты сбалансированы, поступления бюджета составили 5 989 млрд тенге, или 99,4% к скорректированному плану. Расходы республиканского бюджета за 2014 год составили 7 070 млрд тенге, или 99,4% к плану. Дефицит выдержан в рамках утвержденного уровня и составил 1 081 млрд тенге.

Председатель счетного комитета, представив основные итоги исполнения республиканского бюджета за 2014 год, осветил проблемные вопросы, связанные с эффективностью, обеспечением адресности и целевого использования бюджетных средств. Он также высказал рекомендации по совершенствованию исполнения республиканского бюджета и повышению эффективности управления активами государства.

Как и следовало ожидать, вопросов и критических комментариев после оглашения отчетов последовало немало. Сенаторы обвинили исполнительные органы в неэффективном использовании средств, некачественном планировании главного финансового документа страны, традиционно – в неисполнении бюджета, а порой – в фальсификации статистических данных, касаю­щихся реализации тех или иных бюджетных программ. Так, сенатор Ерлан Нигматулин усомнился в статистике по трудоустройству в рамках Программы развития моногородов. Дело в том, что, согласно этой Программе, при вложенных миллиардных средствах из 27 городов вместо ожидаемого роста промышленного производства в 14 произошло снижение. В частности, в Жанатасе – на 22%, в Аркалыке – на 11%, а в Зыряновске – в три с половиной раза. В 12 городах из 27 не созданы предприятия и меры по реализации инвестиционных проектов не принимались, констатирует сенатор.

Он также усомнился в отчетности по трудоустройству в рамках Программы развития моногородов.

– Согласно отчетности, по этой программе трудоустроены 200 тысяч человек. Но 25% из них не подтверждены обязательными пенсионными отчислениями. Как это могло произойти? Что это? Приписки акимов или ошибка в статистике? – возмутился депутат.

Факты Е. Нигматулина подтвердил и председатель Счетного комитета К. Джанбурчин.

– По нашему мнению, эти факты свидетельствуют о проявлениях неэффективного или некачественного планирования, когда выделение денег планируется на определенные цели, но они не достигаются. Деньги остаются либо неосвоенными, либо освоены не на те цели, которые предполагались, – считает глава Счетного комитета.

Еще один актуальный вопрос, касающийся доходов и расходов квазигосударственного сектора, поднял сенатор Владимир Бобров. По словам депутата, многие проекты из ГПИИР реализуются холдингами как самостоятельно, так и за счет привлеченных средств. В результате ряд показателей в бюджете уже неотделим друг от друга.

– Что сделано за счет бюджета, что за счет собственных средств – очень сложно понять. Например, в бюджете выделены средства на покупку 48 железнодорожных вагонов, а фактически приобретен 71, то есть компания добавляет свои деньги, и таких примеров очень много. Я думаю, пришло время поэтапно переходить к рассмотрению бюджета на консолидированной с квазигосударственным сектором основе. Расходы холдингов составляют триллионы, цели холдингов – это государственные цели, первоначальные источники капиталов – это государственные активы, и доходы холдингов – это государственные доходы. Считаю, что консолидация бюджета даст более полную картину бюджета и подотчетность холдингов народу, – сказал В. Бобров.

Неоднократно в ходе заседания звучало мнение и о необходимости ужесточения ответственности местных исполнительных органов за реализацию бюджетных программ. Однако министр национальной экономики РК Ерболат Досаев поспешил заверить сенаторов, что возглавляемое им ведомство готовит поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие повышение ответственности местных исполнительных органов за реализацию средств республиканского бюджета. К осени, обещает министр, поправки уже "придут" в Парламент.

В ходе обсуждения отчетных документов также поднимались вопросы дальнейшего совершенствования доходной базы бюджета, улучшения управления государственными активами, повышения ответственности за нарушение исполнительской дисциплины, действенности системы финансового мониторинга, эффективности налогового и таможенного администрирования.

После обсуждения отчетных документов профильному комитету Сената по финансам и бюджету поручено подготовить содоклад на совместное заседание палат Парламента, которое состоится 17 июня.

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