Конституционная реформа и общественное доверие

Статьи,Открытая трибуна
44
Акбота Алибек, главный эксперт Института общественной политики партии «Amanat»

В этом году мы наблюдали, как обсуждение конституционных изменений в Казахстане вышло за рамки юридического дискурса и больше сместилось в плоскость общественных ожиданий и восприятия. Для меня, как социолога, важно рассматривать Конституцию не только как совокупность норм, но и как социальный контракт, форму договоренности между государством и обществом о правилах взаимодействия, ответственности и доверии.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое значение в этом контексте приобретает блок, связанный с расширением участия граждан и развитием механизмов обратной связи. Речь идет о создании более инклюзивной политичес­кой системы, где граждане получают дополнительные каналы влияния на принятие решений. Здесь с точки зрения социальной науки ключевым является вопрос: превратятся ли эти каналы в реальные практики учас­тия или останутся на уровне институционального дизайна? Это равная ответственность для граждан.

Социологические исследования последних лет фиксируют устойчивый рост запроса на справедливость, прозрачность и подотчетность власти. Это не уникальное явление для Казахстана, а часть широкой глобальной тенденции, но именно в национальном контексте оно имеет свои особенности. В частности, наблюдается сочетание высокой значимости государства как ключевого актора развития с одно­временным ожиданием дальнейшей открытости и диалога.

С точки зрения социальной психологии доверие к институтам формируется не декларация­ми, а повторяющимся опытом взаимодействия. Если гражданин сталкивается с ситуацией, в которой его мнение учитывается, а процедуры работают прозрачно, формируется так называемое обобщенное доверие, то есть такая мировоззренческая установка, когда человек готов доверять уже не только близкому кругу людей.

Если же опыт носит формальный характер, возникает эффект отчуждения, при котором даже позитивные изменения воспринимаются скептически. В таком случае важным аспектом конституционной реформы становится не только закрепление новых механизмов, но и их «психологическая валидность», а именно способность вызывать у граждан ощущение реального участия и влияния.

Отдельного внимания заслуживает феномен «инфляции ожиданий». Когда чем более значимыми и масштабными воспринимаются реформы, уровень общественных ожиданий тоже возрастает. Это обычно может приводить к росту оптимизма, однако при отсутствии результатов возникает риск разочарования. В социологической теории это описывается как разрыв между нормативными ожиданиями и эмпирической реальностью (картинка на практике или ожидание⁄реальность).

В свою очередь, мы должны понимать долгосрочный потенциал происходящих изменений. Конституция задает рамки, внутри которых постепенно формируются новые практики. При последовательной реализации норм возможно развитие культуры участия, при которой граждане переходят от пассивного наблюдения к активному включению в общественные процессы.

На мой взгляд, все же ключевой индикатор успешности реформ – это изменение повседневного опыта граждан. Он, конечно, будет проявляться в том, насколько люди хотят быть услышанными, насколько они доверяют процедурам и готовы участвовать в общественной жизни. То есть рост гражданской осознанности и активности среди наших граждан.

Конституционная реформа в Казахстане открыла важное окно возможностей для укреп­ления общественного доверия и развития более зрелых форм взаимодействия между государством и обществом. Ее итоговый эффект, на мой взгляд, это переход из символического уровня в практику повседневных социальных отношений. Именно в этом измерении, на стыке институциональных изменений и человеческого восприятия, мы увидим ее реальное значение для страны.

#конституция #Конституционная реформа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]