Конституционная реформа знаменует новую политическую эпоху – спикер Мажилиса

Конституционная реформа знаменует новую политическую эпоху. Об этом в ходе совместного заседания палат Парламента Казахстана заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию" принят. Сегодня мы приняли очень важное решение, определяющее будущее нашей страны, по-новому формирующее государственную структуру. Казахстан находится в преддверии новой политической эпохи, и мы сделали первый шаг этого длинного пути. Конституционная реформа, принятая ранее всенародным референдумом, легла в основу политической модернизации. А принятое сегодня решение поставит точку в этих реформах и откроет путь к переходу нашего государства к новой политической модели", – сказал спикер Мажилиса.

Также он подчеркнул, что поправки изменят государственное устройство.

«Наша страна уверенно движется к демократии, кардинально изменится государственное устройство. Таким образом, мы создаем справедливое общество, создаем условия для равного распределения богатства страны среди народа, повышаем благосостояние наших граждан, обеспечиваем мирную и благополучную жизнь», – отметил Кошанов.