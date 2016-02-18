​Конституционное право АНК

Как напомнила Т. Охлопкова, одной из основных особеннос­тей АНК является ее конституционное право участвовать в формировании Мажилиса, обеспечивая тем самым гарантированное представительство этнических групп в Парламенте. Конституцией установлено, что Мажилис состоит из 107 депутатов, из которых 98 избираются на основе всеобщего избирательного права по партийным спискам и еще 9 – ассамблеей.

Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Мажилиса, избираемых ассамблеей, был утвержден на заседании Центризбиркома 20 января 2016 года. Согласно данному плану выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса начинается с 20 февраля и заканчивается 29 февраля. Регистрация кандидатов производится Центризбиркомом в период с 29 февраля по 5 марта.

Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты Мажилиса, избираемым ассамблеей, не отличаются от требований, предъявляемых к кандидатам, избираемым по партийным спискам, подчеркнула член ЦИК. Право выдвижения кандидатов принадлежит Совету ассамблеи, который осуществляет руководство АНК в период между сессиями и состоит в настоящее время из 67 человек.

– 21 марта состоятся третьи выборы депутатов Мажилиса, избираемых на Сессии Ассамблеи народа Казахстана, – проинформировала Т. Охлопкова. – Сессия – это высший руководящий орган ассамблеи, созывается Президентом Республики Казахстан. Распоряжение о созыве сессии принимается не позднее, чем за 30 дней до ее начала, о чем сообщается в средствах массовой информации. Сессия считается правомочной, если в ее работе принимает участие не менее двух третей от общего числа членов ассамблеи. Решение сессии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов ассамблеи.

Пункт для голосования размещается в здании, где проводится Сессия ассамблеи, и открывается за один час до начала работы сессии.

В пункте для голосования вправе присутствовать международные и казахстанские наблюдатели, представители средств массовой информации, а также доверенные лица кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых ассамблеей.

На сессии председатель городской избирательной комиссии Астаны после разъяснения порядка проведения голосования приглашает членов ассамблеи в пункт для голосования.

Каждый избиратель голосует лично. Не допускаются передача права голоса, как и голосование за других лиц. Бюллетень для голосования выдается избирателю на основании списка избирателей по предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

По завершении голосования и подсчета голосов городская избирательная комиссия составляет и подписывает протокол о результатах голосования. Избранными считаются кандидаты, набравшие более 50% голосов членов ассамблеи, принявших участие в голосовании.

Сессия закрывается после оглашения председателем городской избирательной комиссии протокола о результатах голосования. Протокол городской избирательной комиссии представляется в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня проведения выборов – не позднее 22 марта.

Регистрация избранных депутатов Мажилиса производится Центризбиркомом. Непременным условием для регистрации депутатов Мажилиса является представление в Центризбирком каждым из них заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и законами Республики со статусом депутата Парламента.

– Итоги выборов депутатов Мажилиса в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее 27 марта, а сообщение об итогах выборов публикуется в СМИ не позднее 30 марта 2016 года. После опубликования в средствах массовой информации итогов выборов Центризбирком вручает каждому избранному депутату Мажилиса Парламента удостоверение и нагрудный знак, – рассказала Т. Охлопкова.