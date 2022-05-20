Конституционные реформы обсудят в ЕНУ

20 мая 2022 года в 15.00 в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева представители Ассоциации вузов РК по обсуждению конституционных реформ встретятся с профессорско-преподавательским составом Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Мероприятие пройдет в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, по адресу: город Нур-Султан, Факультет естественных наук, ул. Кажымукана, 13, корпус 3 (ЦИСИ), аудитория 333.

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