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Конституционные реформы обсудят в ЕНУ

20 мая 2022 года в 15.00 в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева представители Ассоциации вузов РК по обсуждению конституционных реформ встретятся с профессорско-преподавательским составом Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Мероприятие пройдет в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, по адресу: город Нур-Султан, Факультет естественных наук, ул. Кажымукана, 13, корпус 3 (ЦИСИ), аудитория 333.

По вопросам аккредитации представителей СМИ просим обращаться по телефону: 87026152155 (Жұмағазықызы Айгерім).

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