Конституционный контроль в Казахстане: преемственность и развитие
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Кайрат Мами, председатель Конституционного совета Республики Казахстан
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев с момента прихода к верховной власти последовательно продвигает концепцию «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», которая направлена на повышение эффективности государственной власти. Достижение данной цели обусловило проведение серьезной реформы и политической модернизации. В этой связи прошедшие президентские выборы являются одним из самых значимых событий в истории независимого Казахстана. Победу Касым-Жомарта Токаева можно расценивать как политический договор между народом и властью. Результаты выборов наглядно показали, что народ Казахстана поддерживает проводимый курс Главы государства.