Конституционный контроль в Казахстане: преемственность и развитие

Одной из значимых новелл конс­титуционной реформы текущего года является трансформация Конституционного совета в Конс­титуционный суд. Этим открывается новый этап в развитии казахстанской конституционной юстиции. Мировой опыт показывает, что такие органы, созданные в отдельных странах в разное время, также проходили свой эволюционный путь развития. У них также менялась форма, появлялись новые полномочия, расширялся перечень субъектов обращения, поэтапно внедрялась индивидуальная конституционная жалоба.

Конституционный совет Казахстана был создан после принятия действующей Конституции республики. За эти годы он внес достойный вклад в дело утверж­дения принципов правового государства в стране. С 1996 года в Конституционный совет пос­тупило более 200 обращений и представлений.

Конституционным советом было принято свыше 140 нормативных постановлений. В целом либо в части неконституционными были признаны 30 законов и международных договоров. Ряд законов, принятие которых имело высокий общественный резонанс, признаны соответствующими Конституции.

Важным средством обеспечения верховенства Основного закона является официальное толкование норм Конституции. Конституционным советом рассмотрено более 100 таких обращений. Даны разъяснения, устанавливающие легитимные подходы к пониманию основных конституционных институтов и перспектив их развития, определяющие принципы взаимоотношений государства, общественных объединений и граждан, укрепляющие механизмы обеспечения прав человека и гражданина, а также ряда других вопросов, касающихся дальнейшего конституционного развития страны.

Совершенно обоснованным является сохранение и в будущем в составе действующего права нормативных постановлений Конституционного совета. В Парламент направлено 27 посланий о состоя­нии конституционной законности в стране. В них обоб­щался опыт осуществления в республике конституционного контроля, поднимались вопросы о защите прав человека, совершенствовании законотворчес­кого процесса, приведении законодательства в соответствие с Конституцией и другие.

Конституционный совет три раза реализовал свою новую функ­цию по осуществлению предварительного конституционного контроля за проектом изменений и дополнений в Основной закон. В целом итоговые решения Конституционного совета способствовали укреплению режима конституционной законности в стране.

Совет играл активную роль в пропаганде конституционных ценностей. Он целенаправленно участвовал в воспитании правовой культуры учащейся молодежи: проводил конкурсы, деловые игры, встречи, дни открытых дверей, приглашал школьников и студентов на заседания. С 2018 года при Конс­титуционном совете действует Научно-консультативный совет, в который входят более 20 известных ученых-правоведов. На его заседания выносились наиболее злободневные аспекты эволюции законодательства.

Конституционным советом изданы научно-правовые комментарии Конституции РК, академичес­кий курс по конс­титуционному праву, книги – «Республика Казахстан: хроника утверждения конс­титуционализма», «Казахстан и Венецианская комиссия: за демократию через право», «Қазақстан Респуб­ликасы Конституциясының энциклопедиялық анықта­малығы», «Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание» и другие.

Международная деятельность Конституционного совета играла важную роль в процессе утверж­дения верховенства права и соз­дания благоприятного имиджа страны за ее пределами. Казахстан с 1998 года имел статус наблюдателя в Венецианской комиссии Совета Европы, а в 2012 году стал ее полноправным членом. Данная европейская структура является международно признанным форумом по экспертизе и обмену знаниями по конституционно-правовым вопросам. По запросам казах­станской стороны Венецианская комиссия неоднократно давала заключение в отношении ключевых законодательных актов.

В 2013 году Конституционный совет вступил во Всемирную конференцию по конституционному правосудию, членами которой являются 118 стран.

С 1997 года Конституционный совет участвует в деятельности Евразийской ассоциации органов конституционного контроля. С 2017 года миссия председателя в данной ассоциации была передана Конституционному совету Казахстана.

Конституционный совет является также членом Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов. В 2019–2021 годах Конституционным советом Казахстана был реализован комплекс мероприятий в рамках его миссии по отправлению полномочий председателя данной ассоциа­ции. В непростых условиях, связанных с пандемией, эти мероприятия в сфере утверждения конституционализма получили высокую оценку мирового и регионального сообщества. Председательство Казахстана в указанных международных структурах свидетельствует о высоком авторитете Конституционного совета нашей страны.

С официальными визитами Конс­титуционный совет посещали делегации ООН, ОБСЕ, Европейского союза, Совета Европы и других международных организаций. В сфере двусторонних отношений существуют тесные связи Конс­титуционного совета с органами конституционного контроля более 50 стран.

На данном этапе изменение модели органа конституционного контроля обусловлено рядом факторов. В их числе усиление конституционных начал в законодательстве и практике его применения, укрепление гарантий защиты прав человека, повышение уровня правовой культуры общества, глобализация и другие.

Изучение практики конституционных реформ за последнее десятилетие показывает, что наблюдается международная тенденция расширения доступа граждан к конституционному контролю в целях защиты своих прав от применения законов, противоречащих Конституции. Это делается как путем наделения физических и юридических лиц правом на прямое обращение в органы конституционной юстиции, так и путем предоставления возможности опосредованного обращения через суды, омбудс­мена, генерального прокурора и других субъектов. Данные подходы внедряются и в Казахстане. Мы ранее неоднократно поднимали эти вопросы и вносили конкретные предложения. Теперь они нашли применение.

Таким образом, своими решениями Конституционный совет оказал позитивное влияние на эволюцию всей правовой сис­темы, сформулировал общие принципы права. Деятельность Конституционного совета позволила более полно раскрыть созидательный потенциал Конституции, обеспечить приведение в соответствие с ней текущего законодательства, создать необходимые условия для перехода на новую модель. Использование в будущем Конс­титуционным судом опыта, ранее наработанного Конституционным советом, будет способствовать эффективному осуществлению государством функции конституционного контроля, обеспечению верховенства и прямого действия Основного закона.

В целях обеспечения плавной трансформации и бесперебойной работы нового органа созданы все условия. В настоящее время разработаны проекты подзаконных актов, проведены расчеты по расширению аппарата Конституционного суда и приняты иные меры организационного характера. Особое внимание уделялось вопросам материально-техничес­кого обеспечения. Рабочие места сотрудников укомплектованы согласно установленным нормам. Последние три года велось строительство нового административного здания, которое пополнило список уникальных объектов столицы, придающих ей особый стиль и притяжение. Теперь в нем будет располагаться Конституционный суд. Оно отвечает всем предъявляемым требованиям. У народа говорят: «Би бол, би болмасаң би түсетін үй бол». Судьи Конституционного суда будут трудиться во дворце, достойном биев. Желаю успехов новому органу конституционного контроля и поздравляю читателей главной газеты страны с Новым годом!