Конституционный Совет: Проект Закона о внесении изменений в Конституцию соответствует Конституции РК

Общество
Конституционный Совет Республики Казахстан дал заключение на соответствие Конституции Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz.

Конституционный Совет Республики Казахстан в составе председателя К.А. Мами, членов Совета А.К. Даулбаева, В.А. Малиновского, И.Д. Меркеля, А.А. Темербекова и У. Шапак, рассмотрел в открытом заседании обращение Президента Республики Казахстан К.К. Токаева о даче заключения на соответствие Конституции Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан».

Заслушав сообщение докладчика - члена Конституционного Совета А.К. Даулбаева, изучив материалы конституционного производства, проанализировав законодательство, Конституционный Совет Республики Казахстан установил: В Конституционный Совет Республики Казахстан 20 марта 2019 года поступило обращение Президента Республики Казахстан о даче заключения на предмет соответствия Конституции Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан».

Проектом Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан» пункт 3 статьи 2 Конституции изложен в новой редакции: «3. Административно-территориальное устройство Республики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Нур-Султан.».

В пункте 3-1 статьи 2 Конституции слово «Астана» заменено словом «Нур-Султан». Проанализировав нормы Основного Закона применительно к предмету обращения, Конституционный Совет исходит из следующего.

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции «изменения и дополнения в Конституцию Республики выносятся на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента Республики при наличии заключения Конституционного Совета об их соответствии требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи».

2. В Нормативном постановлении от 9 марта 2017 года № 1 Конституционный Совет Республики Казахстан отметил, что Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (подписан 10 марта 2017 года) расширен перечень особо охраняемых конституционных ценностей: «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными» (пункт 2 статьи 91 Конституции).

Тем самым конституционно подтверждается историческая миссия Нурсултана Абишевича Назарбаева в качестве Основателя нового независимого государства Казахстан, обеспечившего его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина; внесшего благодаря своему конституционному статусу и личным качествам решающий вклад в становление и развитие суверенного Казахстана, в том числе конституционных ценностей Основного Закона и основополагающих принципов деятельности Республики». Вносимые в Конституцию Республики Казахстан изменения, касающиеся переименования столицы Республики Казахстан «Астаны» в «Нур-Султан», связаны с признанием исторической роли и увековечиванием заслуг Первого Президента Республики Казахстан перед народом Казахстана, не затрагивают вопросы независимости государства, территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и не противоречат требованиям пункта 3 статьи 91 Основного Закона.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 72, пунктом 3 статьи 91 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 4 статьи 17, статьями 31-33, 37 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года «О Конституционном Совете Республики Казахстан», Конституционный Совет Республики Казахстан решил:

1. Признать проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции Республики Казахстан.

2. Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан заключение Конституционного Совета Республики Казахстан вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

3. Опубликовать настоящее заключение на казахском и русском языках в официальных республиканских печатных изданиях.

Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан К.А. Мами

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