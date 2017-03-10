Конституционный совет РК одобрил поправки в главный закон страны
Конституционный совет РК одобрил поправки в главный закон страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В своем решении Конституционный Совет постановил, что Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" соответствует Конституции Республики Казахстан, в том числе конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления Республики", – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 6 марта Глава государства Нурсултан Назарбаев направил принятый закон в Конституционный Совет.
Согласно принятым поправкам, Правительство своей деятельностью ответственно перед Президентом и Парламентом. Каждая палата Парламента наделяется правом по итогам заслушивания отчета члена Правительства не менее чем двумя третями числа депутатов палаты, принимать обращение к Президенту об освобождении от должности членов Правительства в случаях неисполнения ими законов.
Принципиальным нововведением является норма, при которой Правительство слагает с себя полномочия перед вновь выбранным Мажилисом Парламента. Для повышения эффективности работы ветвей власти усиливаются механизмы подотчетности и подконтрольности Правительства Парламенту и его палатам.
Поправки предусматривают изменения, согласно которым одним из требований для кандидатов в президенты страны становится наличие высшего образования.
В целях усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан в пункте 2 статьи 10 Конституции поправками закреплена норма, которая допускает лишение гражданства лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан.