Конституционный суд: нормы и практика

Правовые основы деятельности Конституционного суда обсудили участники заседания международного «круглого стола» на тему «Эволюция конституционного контроля в условиях трансформации общества и государства».

Форум, организованный представителями Конституционного совета и Венецианской комиссии Совета Европы, состоялся в гиб­ридном режиме на базе вузов КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева (Нур-Султан) и Нархоз (Алматы). Проводился он в рамках Совместной программы Европейского союза и Совета Европы по верховенству права в Центральной Азии на 2020–2023 годы.

– Наша сегодняшняя встреча посвящена развитию конституционного контроля в условиях трансформации общества и государства, – отметил в приветственной речи председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами. – В начале этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил важные шаги политико-правовой реформы. 5 июня состоялся республиканский референдум, в рамках которого были приняты изменения в Конституцию страны. Они ознаменовали начало повсеместных преобразований во всех сферах.

Как подчеркнул Кайрат Мами, поправками в Основном законе предусмотрены действенные меры по дальнейшей модернизации президентской формы правления, усилению роли Парламента и местных представительных органов, совершенствованию выборного законодательства, избирательной и партийной систем, административно-территориального устройства и другое.

– Конституционная реформа способствует усилению механизмов защиты фундаментальных прав граждан, – добавил председатель Конституционного совета. – В этом направлении серьезным нововведением является транс­формация Конституционного совета в Конституционный суд с расширением перечня субъектов обращения. В настоящее время разработан проект Конституционного закона «О Конституционном суде». Мы хотели бы обменяться опытом и обсудить правовые основы деятельности Конституционного суда. Уверен, что встреча позволит выработать оптимальные пути решения имеющихся вопросов.

Действуя наперед

В соответствии с поправками в Конституционный суд дополнительно включены Генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека. При этом, как отметила во время второй сессии форума омбудсмен Эльвира Азимова, пока еще остается открытым ряд вопросов.

– В прошлом году был принят Закон «Об уполномоченном по правам человека», – сказала она. – Впервые в нем предусмотрено право уполномоченного по обращению в суды первой инстанции для защиты интересов неопределенного круга лиц. Но за восемь месяцев мы пока так и не воспользовались данными полномочиями. Существует много проблемных вопросов, в том числе связанных с несовершенством либо отсутствием единообразного понимания законодательных норм.

В своем выступлении спикер подчеркнула, что современная модель казахстанского устройства требует внедрения таких изменений, которые позволили бы действовать на опережение, пресекая негативные явления. Январские события, как показала практика, оголили многие трудности, в том числе и в законодательной отрасли.

– Создание Конституционного суда усиливает правозащитный потенциал Основного закона, – подчеркнула спикер. – По части обращения уполномоченного по правам человека есть некоторые ограничения, они должны затрагивать вопросы, касающиеся свобод и прав казахстанцев. В проекте Конституционного закона «О Конституционном суде» не определены основания для таких обращений.

Детально – о важном

По словам члена Конституционного совета Иогана Меркеля, при разработке проекта Конституцион­ного закона «О Конституционном суде» учитывались отечественный опыт конституционного контроля за 30 лет, международная практика, предложения юридической общественности, а также достижения правовой науки. Документ структурно состоит из трех разделов.

В первом содержатся нормы, регулирующие миссию Конституционного суда, порядок его формирования, требования к судьям, гарантии их деятельности, вопросы материального и социального обеспечения.

– Конституционный суд определен как самостоятельный орган, не входящий в судебную систему, который обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны, – отметил в докладе Иоган Меркель. – Определена компетенция нового органа, который будет сочетать функцию как предварительного, так и последующего контроля. За ним сохранены все полномочия Конституционного совета. При этом установлено, что Конституционный суд решает исключительно вопросы права и не дает оценку фактическим обстоятельствам, послужившим поводом для обращения.

Судьи Конституционного суда определены как лица, занимающие ответственную государственную должность. Они не будут относиться к категории политических государственных служащих, как это закреплено сейчас в отношении членов Конституцион­ного совета.

Важная часть проекта касается положений, регламентирующих порядок и условия обращения граж­дан в Конституционный суд. Как сказал Иоган Меркель, предполагается введение государственной пошлины для граждан, размер которой будет оптимальным. Для некоторых категорий населения (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и другие) предусмотрят льготы.

Учитывая, что, скорее всего, хлынет поток обращений от казахстанцев, вводится двуступенчатый порядок рассмотрения заявок. Фильтрацию будет проводить аппарат Конституционного суда. В первую очередь он проверит, соответствуют ли обращения предъявляемым требованиям или нет.

– В случае явного несоответствия они будут возвращены адресату с предоставлением гражданину возможности исправления недостатков. Обращения лиц, прошедшие первичный отбор в аппарате, будут переданы на рассмотрение судей Конституционного суда. В любом случае по вопросу допустимости обращения его инициатор имеет право требовать принятия постановления суда, – пояснил спикер.

Об исполнении решений органов конституционного контроля рассказала вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова. По ее словам, решения Конституционного суда действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими государственными органами и должностными лицами.

– В действующем законодательстве предусмотрен упрощенный порядок подготовки нормативных правовых актов, направленных на реализацию решений органа конституционного контроля. На наш взгляд, заложенные в проекте нормы будут иметь существенное значение для обеспечения исполнения решений Конституционного суда. Тем не менее немаловажную роль будет иметь также практика конституционного производства, которая будет складываться годами, – отметила спикер.

Сквозь призму иностранного опыта

На панельной сессии посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил, что представители ЕС являются парт­нерами Казахстана, в том числе и в вопросах верховенства права.

– Поздравляю коллег с 30-летием со дня вступления Казах­стана в ООН и с 10-летием с момента присоединения республики к Венецианской комиссии Совета Европы, – сказал Кестутис Янкаускас. – Мы партнеры Казахстана и долгие годы делимся лучшими практиками с целью внедрения мировых стандартов. В 2012 году ваша страна стала частью комиссии, и с тех пор Казахстан и Европейский союз договорились придавать особое значение вопросам верховенства права.

Казахстан предпринял множество шагов по модернизации своего законодательства, глядя на опыт развитых стран, в том числе Германии. Как отметила генеральный директор Германского фонда международного правового сотрудничества (IRZ) Фрауке Бахлер, они давно сотрудничают с профильными ведомствами нашей страны, обмениваясь знаниями и идеями в области конституционного права.

– Государственная трансформация и реформа конституционного контроля таят в себе большие возможности. Конституционная жалоба играет важную роль в правовой системе Германии и пользуется спросом в обществе в качестве надлежащей защиты основных прав и свобод граждан, – уточнила эксперт.

По словам спикера, их страна готова и дальше поддерживать нашу республику при проведении реформ. Такую же поддержку готовы оказывать и армянские коллеги.

– Главный закон – ДНК каждого правого государства, опора для создания плюралистической, политической, демократической системы, в которой гарантируются права человека и его основные свободы, – обратился к участникам встречи председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Республики Армения, член Венецианской комиссии Владимир Варданян.

По словам выступавшего, многие страны создали у себя конституционные суды. Несмотря на это, сложно найти две одинаковые модели конституционного контроля.

– Инициативу казахстанских властей по внедрению Конституционного суда в стране можно рассматривать как важный шаг на пути к продвижению конституцио­нализма и повышения верховенства права, – подчеркнул спикер.

Сотрудники авторитетных международных организаций, органов конституционного контроля зарубежных стран, а также известные ученые-правоведы во время сессий делились опытом, предложениями и идеями по деятельности Конституционного суда. Перед Казахстаном стоит большая работа, но уже сейчас эксперты отмечают, что государство движется в верном направлении.