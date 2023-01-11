Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана

Постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

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Конституционный суд РК сообщил о принятии решения по обращению группы депутатов Парламента касательно утраты закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», передаёт Kazpravda.kz.

«Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции Республики Казахстан пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу», - говорится в тексте постановления Конституционного суда.

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит, подчеркнули в КС РК.