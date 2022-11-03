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Сенат

Конституционный закон "О прокуратуре" принял Сенат

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании принял Конституционный закон «О прокуратуре», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как пояснял ранее заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев, в Конституции уже закреплены основные функции прокуратуры – это осуществление высшего надзора и уголовного преследования от имени государства и представление интересов государства в суде.

По его словам, в законе разработчики не выходят за пределы этих конституционных позиций, а лишь конкретизируют и систематизируют надзорные и другие полномочия прокуратуры. В частности, изложены цели и принципы деятельности прокуратуры, правовые основы и другие вопросы, уточняется система прокуратуры и определяется компетенция каждой из них.

«В законе мы остановились на каждом из звеньев органов прокуратуры и закрепили их компетенции. В частности, Генеральная прокуратура, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, Академия правоохранительных органов, отдельно остановились на военных, транспортных, областных, районных прокуратурах, за которыми закреплены основные функции», - отметил Чиндалиев.

Полномочия же прокуроров – от районной инстанции до Генеральной прокуратуры – отражены в отдельной статье, где четко указывается, какие права и обязанности они имеют.

Кроме того, законом закрепляются три формы высшего надзора – это проведение проверок, анализ состояния законности, оценка вступивших в силу актов.

«Проверку будем проводить по поручению президента, генерального прокурора и решению прокуроров областей и районов. Прокуроры области и района могут назначить проверку только по следующим четырем основаниям: права людей, которые не могут защитить себя (дети, пожилые люди, инвалиды), для защиты прав неограниченного круга лиц, если необходимо предотвратить последствия для жизни и здоровья человека, безопасности страны, по факту вмешательства в работу индивидуального предпринимателя со стороны государственных органов», - отметил замгенпрокурора.

Также в отдельной статье уточнены права и обязанности проверяемых субъектов.

Что касается анализа состояния законности, то, как отметил Чиндалиев, эта форма наблюдения осуществляется без посещения объекта на основе статистических данных, источников информации, судебных материалов и другой информации, не препятствует работе предприятий. По результатам будут приниматься надзорные меры.

В законе прописано осуществление оценки вступивших в силу актов. Закон также утверждает способы проведения проверок, анализа состояния законности, оценки вступивших в силу актов и рассмотрения обращений. Проектом четко предусмотрено, по каким вопросам прокуратура будет рассматривать обращения.

Так, при рассмотрении обращений или при проведении проверки прокурор вправе приостановить действия актов и действия должностных лиц до трех рабочих дней, и то - только в случаях, если вред может быть нанесен жизни и здоровью человека, интересам государства. По обращениям прокурор может лично провести проверку или поручить проверку уполномоченному органу.

Кроме этого, в документе прописаны система, форма, основания принятия актов прокуратуры, устанавливается порядок их исполнения, юридические силы, последствия для их адресатов, обязательные для исполнения и неисполнения.

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