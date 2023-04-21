Конституционный Закон

Республики Казахстан

О внесении изменений в некоторые

конституционные законы Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:

1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан»:

в статье 37 слова «законодательства о государственной службе, трудового и пенсионного законодательства» заменить словами «законодательства Республики Казахстан о государственной службе, трудового законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан в области пенсионного обеспечения».

2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря

2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»:

1) в части первой пункта 2-1 статьи 35 слова «Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан о социальной защите»;

2) в пункте 1 статьи 35-1 слова «пенсионном обеспечении»

заменить словами «социальной защите»;

3) в пункте 3 статьи 54 слова «инвалиду I группы», «инвалиду

II группы», «инвалиду III группы» заменить соответственно словами

«лицу с инвалидностью первой группы», «лицу с инвалидностью

второй группы», «лицу с инвалидностью третьей группы».

3. В Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября

2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан»:

1) в пункте 8 статьи 14 слова «Законом Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» заменить словами «законодательством Республики Казахстан о социальной защите»;

2) в статье 16 слова «пенсионном обеспечении» заменить словами «социальной защите».

Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие

с 1 июля 2023 года.

ПрезидентРеспублики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 20 апреля 2023 года

№ 225-VII ЗРК