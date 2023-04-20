Конституционный закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:

1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октяб­ря 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»:

пункт 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«5. Работники аппаратов Сената и Мажилиса по статусу, размеру и уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к соответствующим работникам Аппарата Правительства Республики Казахстан.».

2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года «О Правительстве Республики Казахстан»:

1) в статье 9:

подпункты 2) и 7) исключить;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) формирует государственную политику по развитию науки и техники, внедрению новых технологий;»;

2) пункт 3 статьи 12 исключить;

3) пункт 1 статьи 22 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Министерство формирует государственную политику в соответствующих отраслях в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»;

4) пункты 1 и 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1. Информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение деятельности Премьер-Министра и Правительства Республики осуществляется Аппаратом Правительства Республики.

2. Порядок образования, реорганизации и упразднения Аппарата Правительства Республики, правовое положение, порядок назначения на должности и освобождения от должностей руководителя и иных государственных служащих Аппарата Правительства Республики определяются законодательством Республики Казахстан.».

3. В Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»:

пункт 7 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«7. Работники уполномоченного органа по статусу, размеру и уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к соответствующим работникам Аппарата Правительства Республики Казахстан.».

4. В Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»:

1) часть вторую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«В случае несоответствия Государственного Флага национальному стандарту он подлежит замене и уничтожению в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов Республики Казахстан.»;

2) в статье 6:

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) на печатях и бланках документов Президента Республики Казахстан и его Администрации, Парламента Республики Казахстан, его Палат и их аппаратов, Бюро Палат Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Аппарата Правительства Республики Казахстан, министерств, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств и территориальных подразделений, Конституционного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан и местных судов Республики Казахстан, Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, соединений, воинских частей, подразделений и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, местных представительных, исполнительных органов и иных государственных организаций;»;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В случае несоответствия Государственного Герба национальному стандарту он подлежит замене и уничтожению в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов Республики Казахстан.»;

3) подпункты 1) и 2) статьи 10 исключить;

4) в статье 11:

пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) организует работу по изготовлению эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан, соответствующих национальным стандартам и их изображениям, утвержденным настоящим Конституционным законом;»;

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) разрабатывает и утверждает правила замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам;».

Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 19 апреля 2023 года

№ 222-VII ЗРК

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