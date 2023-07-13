Конституционный закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре»

Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О прокуратуре» следующие изменения и дополнения:

1) в статье 5:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура Республики Казахстан, подчиненные ей ведомства, организация образования, органы военной и транспортной прокуратур, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов рес­публиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Образование, реорганизация и ликвидация ведомств, учреждений, организации образования прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

2) в статье 6:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) деятельность по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов (далее – возврат активов);»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере, представление интересов государства в компетентных органах иностранных государств и международных организациях по вопросам уголовного преследования, возврата активов, в иностранных и международных судах (арбитражах) по вопросам, относящимся к компетенции прокуратуры, в том числе по предъявлению в иностранные суды гражданских исков, связанных с возвратом активов, заключение международных договоров, согласование проектов международных договоров в уголовно-правовой сфере и сфере возврата активов;»;

3) подпункт 5) пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«5) представляет интересы государства в компетентных органах иностранных государств и международных организациях по вопросам уголовного преследования, возврата активов, в иностранных и международных судах (арбитражах) по вопросам, относящимся к компетенции прокуратуры, заключает международные договоры, согласовывает проекты международных договоров в уголовно-правовой сфере и сфере возврата активов;»;

4) подпункты 5) и 13) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«5) вносит представления Президенту Республики Казахстан о назначении на должность и освобождении от должности первых руководителей ведомств органов прокуратуры;»;

«13) утверждает структуры ведомств, организации образования, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городских, межрайонных, а также специализированных) прокуратур, а также государственных учреждений и иных подведомственных организаций, входящих в систему органов прокуратуры;»;

5) в пункте 1 статьи 10:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) проводить проверку законности источников приобретения (происхождения) актива, мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов;»;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) координировать и осуществлять деятельность по международно-правовому сотрудничеству в целях возврата активов;»;

подпункт 28) после слов «уголовным делам,» дополнить словами «по делам о возврате активов,»;

подпункт 29) после слова «преследования,» дополнить словами «возврата активов,»;

6) в статье 11:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Ведомство органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов»;

абзац первый пункта 1 после слов «органов прокуратуры» дополнить словами «в области государственной правовой статистики и специальных учетов»;

пункт 2 после слова «ведомства» дополнить словами «органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов»;

7) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:

«Статья 11-1. Ведомство органов прокуратуры по возврату активов

1. Ведомство органов прокуратуры по возврату активов от имени и в интересах государства осуществляет деятельность по возврату активов, включая международно-правовое сотрудничество, в соответствии с настоящим Конституционным законом и законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.

2. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимая ведомством органов прокуратуры по возврату активов, осуществляется по решению его руководителя в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

3. Структуру ведомства по возврату активов утверждает Генеральный Прокурор.

4. Правовая основа и принципы осуществления деятельности по возврату активов определяются настоящим Конституционным законом и иным законодательством Республики Казахстан.»;

8) в статье 18:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проверка соблюдения законности, проводимая ведомством органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов, осуществляется по решению руководителей ведомства и его территориальных и приравненных к ним органов в пределах, установленных настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Положения настоящей статьи не распространяются на проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимые ведомством органов прокуратуры по возврату активов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

9) в статье 24:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ведомством органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов и его территориальными и приравненными к ним органами рассматриваются обращения в рамках компетенции, установленной статьей 11 настоящего Конституционного закона и иными законами Республики Казахстан.»;

пункт 9 дополнить словами «, законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов»;

10) статью 25 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Требования настоящей статьи не распространяются на жалобы, поданные в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

11) в пункте 11 статьи 26 слова «ведомства и его территориальных органов» заменить словами «ведомства органов прокуратуры по возврату активов, ведомства органов прокуратуры в области государственной правовой статистики и специальных учетов и его территориальных и приравненных к ним органов»;

12) пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«2. Взаимодействие органов прокуратуры с компетентными органами иностранных государств и международными организациями осуществляется в рамках уголовно-правового сотрудничества, а также в рамках представления интересов государства по вопросам возврата активов, в том числе вне уголовного процесса.»;

13) статью 43 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Обжалование решений, действий (бездействия) и актов ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его должностных лиц осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

14) статью 45 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Финансовое обеспечение ведомства органов прокуратуры по возврату активов осуществляется за счет бюджетных средств, а также средств Специального государственного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

15) в пункте 1 статьи 47 слова «руководителю ведомства» заменить словами «первым руководителям ведомств».

Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев второго и третьего подпункта 5), абзаца четвертого подпункта 7), абзацев четвертого и пятого подпункта 8) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июля 2023 года

№ 22-VІIІ ЗРК