Конституция как система жизненных ориентиров

Экспертное мнение
Мырзабек Туйганов, главный эксперт отдела по работе с регионами КИСИ при Президенте РК

Поручение Главы государства о создании системной платформы для разъяснения и популяризации содержания Конституции ставит важный вопрос: как сделать так, чтобы Основной Закон был не только известен гражданину, но и становился ориентиром в оценке происходящего и собственного поведения?

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот вопрос особенно актуален после принятия новой Конституции. В ее преамбуле соединены идея Справедливого Казахстана и принцип Закон и Порядок, права и свободы человека, единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, ценности культуры, образования, науки и инноваций, ответственность перед будущими поколениями. Поэтому конституционное просвещение предполагает не только знакомство с отдельными статьями, но и понимание взаимосвязи фундаментальных принципов государства.

Одна из таких взаимосвязей существует между правами человека и принципом Закон и Порядок. В общественном восприятии порядок может ассоциироваться прежде всего с ограничениями и обязанностями, а права со свободой личности. Однако конституционная логика соединяет их. Право обеспечивается правопорядком, а правопорядок приобретает общественную значимость, когда обеспечивает права и достоинство человека. Закон устанавливает требования не только к гражданину, но и к деятельности государства.

Такое понимание имеет значение и для преодоления правового нигилизма. Его проявлением может быть не только незнание или сознательное нарушение закона, но и убеждение в том, что право существует отдельно от повседневной жизни, а обращение к установленным правовым механизмам не способно повлиять на ситуацию. Поэтому одного увеличения объема правовой информации недостаточно. Важно, чтобы человек понимал значение нормы и видел возможности ее практического действия.

Отсюда возникает необходимость дополнять традиционные лекции, встречи и разъяснительные мероприятия другими способами коммуникации. Человек должен иметь возможность увидеть действие Конституции в обычной жизненной ситуации. Например, неприкосновенность частной жизни можно раскрывать через вопрос о доступе к личной переписке, свободу слова через обсуждение границ распространения информации, а право на участие в управлении государством через возможности гражданина влиять на решения в своем городе или селе. Конституционная норма при таком подходе не упрощается. Меняется путь к ее пониманию.

Другая важная взаимосвязь проходит между единством и многообразием. Конституция исходит из единства народа Казахстана и одновременно признает идеологическое и политическое многообразие. Эти принципы не исключают друг друга. Устойчивое общественное единство не требует одинаковых взглядов, а предполагает общее конституционное пространство, внутри которого могут выражаться различные интересы, позиции и оценки. Поэтому особое значение приобретает закрепленный в Конституции принцип общественного диалога. Его задача состоит не только в информировании общества, но и в возможности выявлять различные позиции, обсуждать их и находить способы согласования в рамках общих конституционных принципов.

Не менее важна взаимосвязь свободы и ответственности. Конституционное просвещение не должно создавать представление о правах как об изолированных возможностях личности. Свобода одного человека соотносится с правами другого, а права существуют во взаимосвязи с обязанностями. Именно поэтому полезны ситуации, в которых нет заранее очевидного ответа. Где заканчивается свобода слова и начинается ответственность за права другого человека? В какой мере собственник свободен распоряжаться имуществом, если затрагиваются общественные интересы? Как соотносятся свобода личности и требования общественной безопасности?

Такие вопросы позволяют переходить от запоминания отдельных положений к пониманию внутренней логики Конституции, а затем и к формированию конституционного мышления. В этом состоит и более широкая задача конституционного просвещения. Знание нормы является необходимым, но начальным уровнем. Следующий уровень связан с ее пониманием и способностью применить к конкретной ситуации. Постепенно такой опыт может становиться элементом устойчивой правовой культуры. Поэтому наряду с количеством мероприятий, публикаций и охватом аудитории целесообразно учитывать качественные результаты. Насколько понятны гражданам конституционные принципы? Какие вопросы вызывают затруднения? Способен ли человек связать положение Конституции с конкретной жизненной ситуацией?

В конечном итоге речь идет о том, чтобы Конституция воспринималась не исключительно как юридический текст, а как общая система координат, позволяющая соотносить права и ответственность, свободу и правопорядок, единство и многообразие, интересы личности и общества.

В этом смысле ответственность перед будущими поколениями, закрепленная в преамбуле наряду с ценностями образования, науки и инноваций, приобретает особое значение. Конституционная культура формируется не одномоментно. Она возникает тогда, когда знание нормы переходит в ее понимание, понимание проявляется в поведении, а соответствующая практика постепенно становится устойчивой общественной нормой.

#мнение #КИСИ #конституция #эксперт

Популярное

Все
В Шымкентском зоопарке родились два ската
Автострада определяет логику движения
Женщины думают о будущем
Под крышей дома своего
Дорога к звездам
Когда деревья станут большими
Перечитывала снова и снова
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Не просто игрушка
Детская истерика: испытание для ребенка и родителей
Лучше ходить на танцы, чем за таблетками
И рисунок оживет
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Сильнее обстоятельств, выше прежних достижений
Высокая планка Гулим
На последнем рубеже
Талгат Теменов стал беллетристом
Неиссякаемый источник таланта
Так рождается любовь к слову
Секрет активного долголетия
На встрече с Халық Қаһарманы
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
Курс на системную модернизацию
Лакомкам на радость!
Жизнь внутри истории: Кашгар — город, где переплетаются эпохи
Курс на развитие
На сцене – молодость
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
Зеленый каркас городов
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Новые подходы к защите трудовых прав в эпоху ИИ определили в Астане
Заключай договор, работник!
Текущий счет платежного баланса Казахстана вышел в профицит
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Читайте также

Цель – увеличить доходы от логистики
Высшее образование в эпоху ИИ: как подготовить кадры для эк…
Новый формат общественного представительства
Основа казахстанской внешней и внутренней политики – здравы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]