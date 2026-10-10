Конституция как система жизненных ориентиров

Поручение Главы государства о создании системной платформы для разъяснения и популяризации содержания Конституции ставит важный вопрос: как сделать так, чтобы Основной Закон был не только известен гражданину, но и становился ориентиром в оценке происходящего и собственного поведения?

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот вопрос особенно актуален после принятия новой Конституции. В ее преамбуле соединены идея Справедливого Казахстана и принцип Закон и Порядок, права и свободы человека, единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, ценности культуры, образования, науки и инноваций, ответственность перед будущими поколениями. Поэтому конституционное просвещение предполагает не только знакомство с отдельными статьями, но и понимание взаимосвязи фундаментальных принципов государства.

Одна из таких взаимосвязей существует между правами человека и принципом Закон и Порядок. В общественном восприятии порядок может ассоциироваться прежде всего с ограничениями и обязанностями, а права со свободой личности. Однако конституционная логика соединяет их. Право обеспечивается правопорядком, а правопорядок приобретает общественную значимость, когда обеспечивает права и достоинство человека. Закон устанавливает требования не только к гражданину, но и к деятельности государства.

Такое понимание имеет значение и для преодоления правового нигилизма. Его проявлением может быть не только незнание или сознательное нарушение закона, но и убеждение в том, что право существует отдельно от повседневной жизни, а обращение к установленным правовым механизмам не способно повлиять на ситуацию. Поэтому одного увеличения объема правовой информации недостаточно. Важно, чтобы человек понимал значение нормы и видел возможности ее практического действия.

Отсюда возникает необходимость дополнять традиционные лекции, встречи и разъяснительные мероприятия другими способами коммуникации. Человек должен иметь возможность увидеть действие Конституции в обычной жизненной ситуации. Например, неприкосновенность частной жизни можно раскрывать через вопрос о доступе к личной переписке, свободу слова через обсуждение границ распространения информации, а право на участие в управлении государством через возможности гражданина влиять на решения в своем городе или селе. Конституционная норма при таком подходе не упрощается. Меняется путь к ее пониманию.

Другая важная взаимосвязь проходит между единством и многообразием. Конституция исходит из единства народа Казахстана и одновременно признает идеологическое и политическое многообразие. Эти принципы не исключают друг друга. Устойчивое общественное единство не требует одинаковых взглядов, а предполагает общее конституционное пространство, внутри которого могут выражаться различные интересы, позиции и оценки. Поэтому особое значение приобретает закрепленный в Конституции принцип общественного диалога. Его задача состоит не только в информировании общества, но и в возможности выявлять различные позиции, обсуждать их и находить способы согласования в рамках общих конституционных принципов.

Не менее важна взаимосвязь свободы и ответственности. Конституционное просвещение не должно создавать представление о правах как об изолированных возможностях личности. Свобода одного человека соотносится с правами другого, а права существуют во взаимосвязи с обязанностями. Именно поэтому полезны ситуации, в которых нет заранее очевидного ответа. Где заканчивается свобода слова и начинается ответственность за права другого человека? В какой мере собственник свободен распоряжаться имуществом, если затрагиваются общественные интересы? Как соотносятся свобода личности и требования общественной безопасности?

Такие вопросы позволяют переходить от запоминания отдельных положений к пониманию внутренней логики Конституции, а затем и к формированию конституционного мышления. В этом состоит и более широкая задача конституционного просвещения. Знание нормы является необходимым, но начальным уровнем. Следующий уровень связан с ее пониманием и способностью применить к конкретной ситуации. Постепенно такой опыт может становиться элементом устойчивой правовой культуры. Поэтому наряду с количеством мероприятий, публикаций и охватом аудитории целесообразно учитывать качественные результаты. Насколько понятны гражданам конституционные принципы? Какие вопросы вызывают затруднения? Способен ли человек связать положение Конституции с конкретной жизненной ситуацией?

В конечном итоге речь идет о том, чтобы Конституция воспринималась не исключительно как юридический текст, а как общая система координат, позволяющая соотносить права и ответственность, свободу и правопорядок, единство и многообразие, интересы личности и общества.

В этом смысле ответственность перед будущими поколениями, закрепленная в преамбуле наряду с ценностями образования, науки и инноваций, приобретает особое значение. Конституционная культура формируется не одномоментно. Она возникает тогда, когда знание нормы переходит в ее понимание, понимание проявляется в поведении, а соответствующая практика постепенно становится устойчивой общественной нормой.