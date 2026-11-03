Конституция нового этапа: как меняются судебная практика и подготовка судей

С 1 июля суды страны работают по новой Конституции. Центральное значение для судей, на наш взгляд, имеет пункт 2 статьи 15: права и свободы человека определяют содержание и применение действующего права.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В его состав входят нормы Конституции и соответствующих ей законов, нормативные постановления Конституционного и Верховного судов, иные нормативные правовые акты и международные договорные обязательства (пункт 1 статьи 5). Значит, через призму прав человека судья должен читать не только закон, но и разъяснения Верховного суда.

Решения Конституционного суда общеобязательны (пункт 4 статьи 75). Если суд признал акт соответствующим Конституции в своем истолковании, применять его можно лишь в этом истолковании (пункт 2 статьи 75). Нормативные постановления Конституцион­ного совета и Конституционного суда, принятые до 1 июля 2026 года, сохраняют силу в части, не противоречащей новой Конституции (пункт 3 статьи 96). Так, в нормативном постановлении от 10 июня 2026 года № 85-НП Конституционный суд указал: нарушение условий домашнего ареста не может служить основанием для повторного заключения подсудимого под стражу сверх двенадцатимесячного срока. Эта позиция выработана еще до 1 июля, но продолжает действовать.

фото предоставлено пресс-службой Академии правосудия

Существенно изменился подход к международным договорам. Прежняя Конституция прямо устанавливала прио­ритет ратифицированных договоров перед законами. В новой – такой формулы нет: договорные обязательства входят в действующее право, а порядок действия договоров определяется законами (пункт 3 статьи 5). При расхож­дении договора и закона ответ теперь нужно искать не в самой Конституции, а в законодательстве о международных договорах и в том, как конкретное обязательство встроено в национальное регулирование. Одной ссылки на договор для обоснования решения уже недостаточно.

В обращении в связи со вступлением Конституции в силу КС подчеркнул: ключевые гарантии уголовного судопроизводства закреплены теперь не как принципы деятельности суда, а как права человека, обязательные для всех государственных органов с момента фактического ограничения свободы. Содержание многих гарантий знакомо и по прежней Конституции. Новы их статус и адресат: соблюдать их обязаны полицейский и следователь, а мерилом законности их действий становится Конституция, а не только УПК.



Каждому в момент задержания разъяс­няются основания ограничения свободы и его права (пункт 3 статьи 18). Задержанный, подозреваемый, обвиняемый вправе пользоваться помощью адвоката с момента задержания, признания подозреваемым или предъявления обвинения соответственно (пункт 4 статьи 18). Никто не обязан свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников (пункт 2 статьи 19).

Представим обычную ситуацию: человека доставили в отдел полиции, несколько часов опрашивали «как свидетеля» и лишь затем оформили задержание. Эти часы – не процедурная деталь. Судья должен оценить их через конституционные права: разъяснили ли человеку его права в момент фактического ограничения свободы, был ли у него доступ к защитнику. Если нет, суду предстоит решить, какие доказательства получены незаконным способом и не имеют юридической силы. Для содержания под стражей Конституционный суд уже дал ориен­тир: закон не может оставлять процессуальные «окна», позволяющие держать человека под стражей даже короткое время без судебного решения.

Впервые на конституционном уровне закреплены право на возмещение государст­вом вреда, причиненного незаконными действиями его органов и должностных лиц (пункт 6 статьи 15), и защита персональных данных, в том числе в цифровой среде (пункт 1 статьи 21). Такие споры суды рассматривали и прежде, но теперь у них есть конституционная основа. От первых решений зависит, станут ли эти нормы работающими правами.

Права могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо для целей, перечисленных в пункте 1 статьи 41. Часть прав не подлежит ограничению ни в каких случаях (пункт 3 статьи 41). Если суд усмотрит, что применимый закон или иной акт ущемляет конституционные права, он обязан приостановить производство и обратиться в Конституционный суд (статья 79).

Сами эти нормы известны и по прежней Конституции. Но в сочетании с пунк­том 2 статьи 15 они, на наш взгляд, требуют от судьи показать в мотивировке, почему ограничение необходимо и не чрезмерно либо почему оно неконституционно. Одной ссылки «в соответствии со статьей такой-то» для этого мало.

Инструмент для такого рас­суж­дения давно выработан в сравнительном конституционном праве – тест соразмерности. Он сводится к четырем вопросам: какой конституционной цели служит ограничение, способно ли средство ее достичь, нет ли менее обременительной меры и соблюден ли баланс интересов.

Ориентир дает европейский опыт: Консультативный совет европейских судей в заключении № 11 о качестве судебных решений рассматривает ясную мотивировку как часть права на справедливый суд и связывает ее качество с подготовкой судей. Поэтому ядром подготовки судей по новой Конституции мы считаем судебную аргументацию и анализ практики.

Мы полагаем, что для этого важно последовательно развивать практическую часть обучения в Академии правосудия: разбирать в магистратуре и на курсах повышения квалификации реальные дела с конституционным измерением, формировать учебный банк обезличенных решений с удачным применением Конституции, оперативно включать в программы обновленные разъяснения Верховного суда и проводить совместные занятия судей, прокуроров и адвокатов, ведь права задержанного реализуются задолго до суда.

Важное значение в решении этих задач имеет последовательное совершенствование судебного образования при содействии Высшего судебного совета РК, с учетом новых конституционных ориен­тиров и современных требований к качеству правосудия.

Успех конституционной реформы в судах нельзя измерить числом ссылок на Конституцию в судебных актах. Значение имеет другое: меняет ли Конституция ход рассуждения судьи и исход дела. Это можно отслеживать по числу и качеству представлений судов в КС, по отменам решений из-за нарушения прав задержанного, по выборочному анализу мотивировок. Главную задачу судебного образования мы видим в том, чтобы судья умел рассуждать с опорой на Конституцию, а не ограничивался ссылкой на нее.