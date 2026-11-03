Конституция нового этапа: как меняются судебная практика и подготовка судей

С 1 июля суды страны работают по новой Конституции. Центральное значение для судей, на наш взгляд, имеет пункт 2 статьи 15: права и свободы человека определяют содержание и применение действующего права.
В его состав входят нормы Конституции и соответствующих ей законов, нормативные постановления Конституционного и Верховного судов, иные нормативные правовые акты и международные договорные обязательства (пункт 1 статьи 5). Значит, через призму прав человека судья должен читать не только закон, но и разъяснения Верховного суда.
Решения Конституционного суда общеобязательны (пункт 4 статьи 75). Если суд признал акт соответствующим Конституции в своем истолковании, применять его можно лишь в этом истолковании (пункт 2 статьи 75). Нормативные постановления Конституционного совета и Конституционного суда, принятые до 1 июля 2026 года, сохраняют силу в части, не противоречащей новой Конституции (пункт 3 статьи 96). Так, в нормативном постановлении от 10 июня 2026 года № 85-НП Конституционный суд указал: нарушение условий домашнего ареста не может служить основанием для повторного заключения подсудимого под стражу сверх двенадцатимесячного срока. Эта позиция выработана еще до 1 июля, но продолжает действовать.
фото предоставлено пресс-службой Академии правосудия
Существенно изменился подход к международным договорам. Прежняя Конституция прямо устанавливала приоритет ратифицированных договоров перед законами. В новой – такой формулы нет: договорные обязательства входят в действующее право, а порядок действия договоров определяется законами (пункт 3 статьи 5). При расхождении договора и закона ответ теперь нужно искать не в самой Конституции, а в законодательстве о международных договорах и в том, как конкретное обязательство встроено в национальное регулирование. Одной ссылки на договор для обоснования решения уже недостаточно.
В обращении в связи со вступлением Конституции в силу КС подчеркнул: ключевые гарантии уголовного судопроизводства закреплены теперь не как принципы деятельности суда, а как права человека, обязательные для всех государственных органов с момента фактического ограничения свободы. Содержание многих гарантий знакомо и по прежней Конституции. Новы их статус и адресат: соблюдать их обязаны полицейский и следователь, а мерилом законности их действий становится Конституция, а не только УПК.
Каждому в момент задержания разъясняются основания ограничения свободы и его права (пункт 3 статьи 18). Задержанный, подозреваемый, обвиняемый вправе пользоваться помощью адвоката с момента задержания, признания подозреваемым или предъявления обвинения соответственно (пункт 4 статьи 18). Никто не обязан свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников (пункт 2 статьи 19).
Представим обычную ситуацию: человека доставили в отдел полиции, несколько часов опрашивали «как свидетеля» и лишь затем оформили задержание. Эти часы – не процедурная деталь. Судья должен оценить их через конституционные права: разъяснили ли человеку его права в момент фактического ограничения свободы, был ли у него доступ к защитнику. Если нет, суду предстоит решить, какие доказательства получены незаконным способом и не имеют юридической силы. Для содержания под стражей Конституционный суд уже дал ориентир: закон не может оставлять процессуальные «окна», позволяющие держать человека под стражей даже короткое время без судебного решения.
Впервые на конституционном уровне закреплены право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями его органов и должностных лиц (пункт 6 статьи 15), и защита персональных данных, в том числе в цифровой среде (пункт 1 статьи 21). Такие споры суды рассматривали и прежде, но теперь у них есть конституционная основа. От первых решений зависит, станут ли эти нормы работающими правами.
Права могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо для целей, перечисленных в пункте 1 статьи 41. Часть прав не подлежит ограничению ни в каких случаях (пункт 3 статьи 41). Если суд усмотрит, что применимый закон или иной акт ущемляет конституционные права, он обязан приостановить производство и обратиться в Конституционный суд (статья 79).
Сами эти нормы известны и по прежней Конституции. Но в сочетании с пунктом 2 статьи 15 они, на наш взгляд, требуют от судьи показать в мотивировке, почему ограничение необходимо и не чрезмерно либо почему оно неконституционно. Одной ссылки «в соответствии со статьей такой-то» для этого мало.
Инструмент для такого рассуждения давно выработан в сравнительном конституционном праве – тест соразмерности. Он сводится к четырем вопросам: какой конституционной цели служит ограничение, способно ли средство ее достичь, нет ли менее обременительной меры и соблюден ли баланс интересов.
Ориентир дает европейский опыт: Консультативный совет европейских судей в заключении № 11 о качестве судебных решений рассматривает ясную мотивировку как часть права на справедливый суд и связывает ее качество с подготовкой судей. Поэтому ядром подготовки судей по новой Конституции мы считаем судебную аргументацию и анализ практики.
Мы полагаем, что для этого важно последовательно развивать практическую часть обучения в Академии правосудия: разбирать в магистратуре и на курсах повышения квалификации реальные дела с конституционным измерением, формировать учебный банк обезличенных решений с удачным применением Конституции, оперативно включать в программы обновленные разъяснения Верховного суда и проводить совместные занятия судей, прокуроров и адвокатов, ведь права задержанного реализуются задолго до суда.
Важное значение в решении этих задач имеет последовательное совершенствование судебного образования при содействии Высшего судебного совета РК, с учетом новых конституционных ориентиров и современных требований к качеству правосудия.
Успех конституционной реформы в судах нельзя измерить числом ссылок на Конституцию в судебных актах. Значение имеет другое: меняет ли Конституция ход рассуждения судьи и исход дела. Это можно отслеживать по числу и качеству представлений судов в КС, по отменам решений из-за нарушения прав задержанного, по выборочному анализу мотивировок. Главную задачу судебного образования мы видим в том, чтобы судья умел рассуждать с опорой на Конституцию, а не ограничивался ссылкой на нее.