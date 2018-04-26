​Конструктивно и взаимовыгодно

В Казахстане формируется своя собственная модель взаимодействия государства и религии. Такая позиция была озвучена министром по делам религий и гражданского общества РК Дарханом Калетаевым в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джорджем Кролом. Как отметил министр, наша страна придает важное значение развитию отношений с США на уровне всестороннего партнерства. Он рассказал о проводимой государственной политике в сфере религии. Так, глава ведомства сообщил, что в Казахстане был разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». По словам минист­ра, в настоящее время в республике между представителями различных религий и конфессий сформированы благоприятные и конструктивные условия взаимодействия и сотрудничества.

Стороны также обсудили воп­росы обмена опытом в сфере регулирования религиозной деятельности и сошлись во мнении, что взаимное стремление к налаживанию тесных и взаимовыгодных отношений станет залогом дальнейшего успешного сотрудничест­ва между США и Казахстаном.