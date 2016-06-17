Конструкция моста обрушилась в Алматы из-за ливней
Конструкция моста обрушилась в Алматы из-за ливней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
"17 июня в Ауэзовском районе, на пересечении улиц Жандосова и Садовый бульвар в результате подтопления произошло частичное обрушение конструкции моста. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В условиях непрекращающегося дождя службы гражданской защиты продолжают ликвидировать последствия ливневых осадков. С 16 июня по 17 июня в дежурную службу "112" ДЧС Алматы поступило 108 обращений о локальных подтоплениях. Подтопленными оказались 31 жилой дом и 77 придворовых участков.
В настоящее время проводятся аварийно-спасательные и неотложные работы по откачке воды из домов и с дворовых территорий, а также работы по ограждению домов мешками с песком. В ликвидации ЧС задействованы 89 человек и 34 единицы техники, в том числе 10 мотопомп.
По информации РГП "Казгидромет", норма осадков в Алматы на июнь месяц составляет 60 мм, тогда как в промежуток с 16 июня по 17 июня выпало более 30 мм дождя.