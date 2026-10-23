Консультативная помощь предпринимателям

Такую возможность дает меморандум о сотрудничестве, подписанный Палатой предпринимателей столицы и департаментом Судебной администрации по городу Астане. Кабинеты «Атамекен» будут открыты в Специализированном межрайонном административном и Специализированном межрайонном экономическом судах Астаны. Здесь сотрудники палаты будут проводить приемы бизнесменов, консультировать по воп­росам защиты прав и разъяснять доступные механизмы урегулирования споров. Предприниматели смогут получить информацию о возможностях досудебного урегулирования, медиации, заключения мирового соглашения и других примирительных процедур.

– Для предпринимателя важно иметь возможность своевременно получить консультацию и понять, какие варианты решения спорной ситуации доступны. Кабинеты «Атамекен» позволят быть ближе к бизнесу и оказывать необходимое содействие непосредственно в зданиях судов, – прокомментировал директор столичной Палаты предпринимателей Канат Алин.

Отдельным направлением сотрудничества станет анализ споров с участием бизнеса. Полученная информация позволит выявлять повторяющиеся проблемы и системные административные барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели, а также формировать предложения по их устранению.

Меморандум также предусматривает развитие арбитража как альтернативного способа разрешения коммерческих споров. Совместно с Арбитражным центром НПП «Атамекен» будут организованы информационные мероприятия. Для еще большей доступности информации в зданиях судов разместят QR-коды со ссылками на информационные ресурсы палаты.