Свежий выпуск Консультации – бесплатно Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В течение дня жительницы Кокшетау и гостьи города могли получить бесплатные консультации врача-маммолога и пройти маммографию. Наряду с этим прием вели терапевты центральной городской поликлиники. В итоге обследование прошли 89 человек.

Медики провели осмотр женщин, а терапевты проконсультировали их по вопросам, касающимся здоровья. Всем обратившимся были розданы информационные листовки и брошюры с советами на предмет правильного питания и ведения здорового образа жизни.

По словам консультанта консалтинг-центра Сымбат Усен, акцию можно назвать успешной. Это не первое подобное мероприятие, проводимое в «Кеңес Орталығы». Организаторы из Акмолинского областного филиала МК «Жас Отан» выразили благодарность руководству областного управления здравоохранения, которое поддержало их инициативу.

Руководитель молодежного центра здоровья «Шипагер» Кенжегуль Исмагулова отмечает, что рак груди стоит на первом месте в Казахстане среди всех женских онкологических заболеваний, а потому сотрудники центра с помощью такого рода мероприятий стараются информировать о важности регулярного осмот­ров у маммолога, который рекомендуется проходить один раз в год.