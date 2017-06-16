​Контакты укрепляются

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Айнур Кембаева

Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова провела встречу с польской делегацией во главе с вице-спикером Сената Парламента Марией Коц, которая прибыла в Казах­стан для участия в Дне польской диаспоры в рамках ЭКСПО-2017.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние казахстанско–польских отношений и перспективы политичес­кого, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Госсекретарь отметила вклад 32-тысячной польской диаспоры в развитие общественно-политичес­кой и экономической жизни нашего государства и выразила благодарность польской стороне за участие в ЭКСПО-2017, отметив важность достижений страны в сфере альтернативной энергетики.

– Польша развивается динамично, хорошие условия для малого и среднего бизнеса. Есть совместные проекты между нашими странами, также нас связывает культурно-гуманитарный аспект: более 700 молодых ребят набираются знаний в вашей стране, – подчерк­нула Гульшара Абдыкаликова.

– Прежде всего хочу поб­лагодарить за теплый прием. Цель моего визита – это посещение выставки ­«ЭКСПО-2017» и встреча с польской диаспорой Казахстана. В нашем павильоне мы хотим показать польскую культуру и динамично развивающуюся страну, где есть инновации, – подчеркнула Мария Коц.

В завершение встречи Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова поздравила Польшу с избранием в состав ­непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2018–2019 годы. 

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