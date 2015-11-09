​Контакты укрепляются

В рамках поездки он встретился с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем Главнокомандующего ВС ОАЭ шейхом Мухаммедом бен-Заидом аль-Нахаяном.

«Дружественные отношения между нашими странами заложены основателем Объединенных Арабских Эмиратов, вашим отцом, и Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Они c каждым годом становятся все крепче и плодотворнее, выходят на более высокий уровень, – отметил И. Тасмагамбетов. – Мы заинтересованы в развитии оборонного сотрудничества с ОАЭ, которое может быть реализовано в виде совместных учений и тренингов. В следующем году планируем организовать международные соревнования. В связи с этим приглашаю ваших специалистов принять участие в предстоящем мероприятии».

Глава оборонного ведомства РК не обошел стороной и тему Международной выставки вооружения, военной техники и военно-технического имущества KADEX 2016, которая пройдет в Астане.