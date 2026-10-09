Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 58% за год

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Объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), проходящему через Казахстан, продолжает расти. С января по август 2026 года по нему перевезли около 44,2 тыс. TEU - на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно увеличилось количество контейнерных поездов, отправленных из Китая, сообщает Kazpravda.kz

По данным «Қазақстан темір жолы», за 8 месяцев 2026 года объем перевозок по ТМТМ вырос на 16,2 тыс. TEU по сравнению с январем-августом 2025 года. Показатель достиг 44,2 тыс. TEU. За тот же период по маршруту из Китая отправили 419 контейнерных поездов. Это на 191 поезд, или на 84%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перевозки растут второй год подряд

Рост наблюдался и по итогам 2025 года. Тогда по ТМТМ перевезли около 77 тыс. TEU - почти на 20,3 тыс. больше, чем в 2024 году. Годовой прирост составил 36%. Таким образом, увеличение объемов отмечается не только в текущем году: в 2025 году маршрут также продемонстрировал существенный рост контейнерных перевозок.

Расширяется и общий грузопоток по Среднему коридору. По данным LogiStan, с 2021 по 2024 год объем перевозок по этому направлению увеличился более чем в пять раз - с 840 тыс. тонн до 4,5 млн тонн в год. При этом контейнерные перевозки в TEU и общий объем грузов в тоннах - разные показатели, поэтому их динамику следует рассматривать отдельно.

Какую роль играет Казахстан

ТМТМ, который также называют Средним коридором, связывает Китай и страны Центральной Азии с европейскими рынками через Казахстан, Каспийское море и Южный Кавказ. Маршрут предусматривает использование железнодорожной и морской инфраструктуры нескольких государств.

Для Казахстана развитие этого направления имеет значение с точки зрения транзита, логистики и расширения транспортных связей с внешними рынками. Рост числа контейнерных поездов из Китая показывает увеличение интенсивности движения по одному из ключевых участков маршрута.

Вместе с тем увеличение перевозок требует согласованной работы железных дорог, портов и других логистических объектов на всем пути следования грузов. Важную роль играют пропускная способность инфраструктуры, организация перевалки контейнеров и координация между участниками международных перевозок.

Что показывают последние данные

За январь–август 2026 года по ТМТМ перевезли около 44,2 тыс. TEU, а из Китая отправили 419 контейнерных поездов. Оба показателя заметно превысили результаты аналогичного периода 2025 года.

В 2025 году объем контейнерных перевозок по маршруту также вырос - на 36% по сравнению с предыдущим годом. А в 2021-2024 годах более чем в пять раз увеличился общий объем грузоперевозок по Среднему коридору. Эти данные свидетельствуют о растущем использовании маршрута.

Однако сами по себе темпы роста не позволяют сделать вывод о его сравнительной эффективности или прибыльности: для этого необходимы дополнительные сведения о стоимости перевозок, сроках доставки, загрузке инфраструктуры и структуре грузопотока.

