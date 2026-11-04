Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»

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Депутат фракции Асылхан Кожахметов заявил о принудительном перенаправлении контейнеров на станции «Достык» на терминалы с более высокими тарифами. По словам парламентария, грузовладельцы, несмотря на заранее заключенные договоры, лишаются возможности самостоятельно выбирать оператора перегрузки и вынуждены нести дополнительные расходы.

Как отмечается в депутатском запросе, предприниматели, работающие через казахстанско-китайскую границу, сообщают о случаях, когда контейнеры, прибывающие из Китая по узкой колее, без согласования с владельцами грузов направляются на терминал «ДостыкТрансТерминал». При этом у компаний уже могут быть действующие договоры с другими операторами - «КеденТрансСервис» или «Атасу».

Руководство станции объясняет такую практику необходимостью равномерного распределения контейнеров между терминалами. Однако приведенные данные ставят под сомнение этот аргумент. По информации ТОО «SevenR Logistics», в октябре 2026 года из примерно 3 720 контейнеров на станции 1 534 приходились на «ДостыкТрансТерминал», тогда как на «Атасу» - всего 139. На «КеденТрансСервис» было направлено 978 контейнеров, на «Евротранзиттерминал» - 1 069.

«Особое беспокойство бизнеса вызывает разница в тарифах. По сведениям предпринимателей, стоимость перегрузки на альтернативных терминалах не превышает 90 долларов за контейнер, тогда как «ДостыкТрансТерминал» взимает от 205 до 235 долларов. Таким образом, перенаправление груза может существенно увеличивать логистические расходы компаний», - констатировал депутат.

Асылхан Кожахметов напомнил, что ранее депутаты поднимали проблему простоев контейнеров еще в 2021 году, а в 2025-м обращали внимание на препятствия при подаче вагонов.

«Однако вопросы, связанные с перевозками через казахстанско-китайскую границу, по-прежнему остаются нерешенными. Подобная практика вызывает вопросы на фоне поставленной Главой государства задачи превратить Казахстан в полноценного организатора международных грузопотоков и развивать отечественных логистических операторов. Вместо свободного выбора услуг и конкуренции грузовладельцы сталкиваются с дополнительными затратами и непрозрачным распределением контейнеров», - отметил Кожахметов.

Он просит проверить законность перенаправления контейнеров без согласия грузовладельцев, установить четкие правила их распределения между терминалами, оценить правомерность возложения дополнительных расходов на бизнес, а также совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции проверить обоснованность тарифов и наличие необоснованных конкурентных преимуществ у отдельных операторов.