Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»

Курултай,Логистика
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Соответствующий депутатский запрос Асылхан Кожахметов озвучил на заседании Курултая, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Депутат фракции Асылхан Кожахметов заявил о принудительном перенаправлении контейнеров на станции «Достык» на терминалы с более высокими тарифами. По словам парламентария, грузовладельцы, несмотря на заранее заключенные договоры, лишаются возможности самостоятельно выбирать оператора перегрузки и вынуждены нести дополнительные расходы.

Как отмечается в депутатском запросе, предприниматели, работающие через казахстанско-китайскую границу, сообщают о случаях, когда контейнеры, прибывающие из Китая по узкой колее, без согласования с владельцами грузов направляются на терминал «ДостыкТрансТерминал». При этом у компаний уже могут быть действующие договоры с другими операторами - «КеденТрансСервис» или «Атасу».

Руководство станции объясняет такую практику необходимостью равномерного распределения контейнеров между терминалами. Однако приведенные данные ставят под сомнение этот аргумент. По информации ТОО «SevenR Logistics», в октябре 2026 года из примерно 3 720 контейнеров на станции 1 534 приходились на «ДостыкТрансТерминал», тогда как на «Атасу» - всего 139. На «КеденТрансСервис» было направлено 978 контейнеров, на «Евротранзиттерминал» - 1 069.

«Особое беспокойство бизнеса вызывает разница в тарифах. По сведениям предпринимателей, стоимость перегрузки на альтернативных терминалах не превышает 90 долларов за контейнер, тогда как «ДостыкТрансТерминал» взимает от 205 до 235 долларов. Таким образом, перенаправление груза может существенно увеличивать логистические расходы компаний», - констатировал депутат.

Асылхан Кожахметов напомнил, что ранее депутаты поднимали проблему простоев контейнеров еще в 2021 году, а в 2025-м обращали внимание на препятствия при подаче вагонов.

«Однако вопросы, связанные с перевозками через казахстанско-китайскую границу, по-прежнему остаются нерешенными. Подобная практика вызывает вопросы на фоне поставленной Главой государства задачи превратить Казахстан в полноценного организатора международных грузопотоков и развивать отечественных логистических операторов. Вместо свободного выбора услуг и конкуренции грузовладельцы сталкиваются с дополнительными затратами и непрозрачным распределением контейнеров», - отметил Кожахметов.

Он просит проверить законность перенаправления контейнеров без согласия грузовладельцев, установить четкие правила их распределения между терминалами, оценить правомерность возложения дополнительных расходов на бизнес, а также совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции проверить обоснованность тарифов и наличие необоснованных конкурентных преимуществ у отдельных операторов.

#Казахстан #курултай #логистика #контейнер

Популярное

Все
АФМ объявило в розыск граждан России и Украины
От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики
«Черный шар» стал третьим самым кассовым испанским фильмом в истории
Единство – залог устойчивого развития
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
Жибек Куламбаева прошла во второй круг турнира WTA в Индии
Казахстан привлекает заем АБР для финансирования бюджетных расходов
Закон проверяется практикой
Будущее – в качестве жизни
Вам мед к столу или вместо шампуня?
От цифровых решений – к реальным переменам
Сплетение трудолюбия и успеха
Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
В интересах пациентов
В Казахстане внесены изменения в национальный стандарт
Здесь увлечения обретают форму
Oi-Qaragai признан лучшим
Из галереи – в креативный центр
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Аптеки и магазины могут стать убежищем для жертв насилия – депутат
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
С ветерком по автостраде
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Новые технологии для фермеров
«Бизнесу достаточно просто «не мешать» – Токаев
Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027 году
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
75 лицензий на старательство отозвали в ВКО
Летний успех летающего лыжника
Победный почерк первой ракетки планеты
Задачи на долгосрочную перспективу
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента

Читайте также

Аптеки и магазины могут стать убежищем для жертв насилия – …
Казахстан привлекает заем АБР для финансирования бюджетных …
В Курултае обсудили задачи агрокомплекса, водных ресурсов и…
Нужны не обещания, а конкретные результаты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]