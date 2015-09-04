Континенты в капкане засухи Свежий выпуск 407 Инеш БЕРЖАНОВА

Калифорния под ударом

Тревожные сводки поступают из разных уголков планеты. Однако самый сильный тепловой удар пришелся в нынешнем году на западное побережье Соединенных Штатов. В эпицентре солнечного апокалипсиса оказалась Калифорния, на счету у которой уже четвертая засуха подряд. Власти штата даже вынуждены были прибегнуть к крайней мере – ввести официальный запрет-ограничение на потребление питьевой воды. И если сначала все были заняты поиском виновных, то сейчас постепенно пришли к единому мнению в этом вопросе – надо сберечь то, что еще осталось. Так, свое ноу-хау предложили власти Лос-Анджелеса. Спасение они видят в маленьких черных шарах. Покрыв ими водохранилище, можно избежать его высыхания, уверены идейные вдохновители проекта. Более того, они считают, что пластиковые шары защитят водоем от мусора и химикатов. В общем, идея не плохая, и, наверное, в этом есть смысл, но только, сколько ж шаров понадобится, чтобы укрыть главные водоисточники штата – озера Пауэлл и Мид? «Каждый шарик стоит 36 центов, – пишет LosAngelesTimes, – 96 миллионов черных шаров сбросили в водохранилище в Лос-Анджелесе». В итоге получается, что только один водоем обошелся местному бюджету в 34,5 млн долларов!

Впрочем, отдельные спикеры предлагают решить проблему, перекрыв доступ к водным ресурсам земледельцев и скотоводов. По их мнению, фермеры тратят слишком много воды на полив никому не нужных растений, животноводство. В список неугодных попали люцерна, миндаль, хлопок, с одной стороны, и говядина, птица – с другой. «Они требуют слишком много воды», – кричат противники. «Но эти культуры можно выращивать только в калифорнийском климате, и потреб­ление нами воды составляет лишь 40% от общего пользования», – отвечают сельскохозяйственники. Они жалуются на богачей, бездумно растрачивающих запасы воды на свои прихоти. В том же Беверли-Хиллз проживает их тысячи, и на фоне всеобщего ограничения по потреблению воды планка на использование живительного источника для людей высокого достатка существенно завышена.

Словом, как ни крути, а страдают в этой ситуации в большинстве своем средний и бедный классы. Кричащие заголовки в инопрессе тому доказательство: «Восьмилетняя Мэриам, дочь дежурного лодочной станции, пьет воду из бочки, в которой запасы для всей их семьи», или «Домохозяйка Жаннет, ухаживая за отцом-инвалидом, должна экономить воду и для него». А вот еще парочка – «Кухарка Беттин моет посуду дважды использованной водой» и «Водитель-дальнобойщик привозит воду своей семье из длительных командировок»...



Палящее солнце Европы

Обычно дождливая и прохладная погода в Германии, Франции и Испании в текущем году сменилась на непредвиденную жару. Надо сказать, что такой поворот событий вначале обрадовал жителей этих стран, но уже несколько недель спустя и они стали бить тревогу.

Очевидные сбои в работе из-за длительной жары в регионе сразу почувствовали сельхозтоваропроизводители. «Ситуация в нынешнем году во многом хуже, чем была в засушливые 2003–2006 годы, – говорит руководитель союза производителей картофеля Германии Мартин Умхау. – Только Богу известно, с какими показателями мы придем к этой зиме».

Подсчитывает убытки и мировой лидер по производству оливкового масла. По предварительным прогнозам, засуха в Испании привела к потере как минимум 50% урожая оливок. Аналитики также предсказывают значительное снижение показателей урожайности рапса во Франции. Не помнят такой жары и фермеры Бельгии, Румынии, Чехии, Молдовы, Польши. Последние даже обращались к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение в стране, связанное с засухой.

Впрочем, страдает от зноя не только сельское хозяйство Европы. Ущерб нанесен и другим секторам экономики – инфраструктура, автомобильный, железнодорожный и даже авиатранспорт. По данным Associated Press, из-за жары подвергалось повреждению и поломкам транснациональное шоссе, покрытия взлетно-посадочных полос, множество аварий неоднократно случались в энергетических системах, электросетях.

Тревоги, волнения жителей европейского континента также связаны с непрекращающимися пожарами в лесных массивах. Лето закончилось, а спасатели продолжают работать на ликвидацию стихии. «Конечно, дело идет к зиме, и огонь будет постепенно отступать, но в условиях надвигающейся засухи мы рискуем потерять выжженные лесные массивы навсегда. Жара нового сезона, а, по всей видимости, она повторится опять, просто не даст жизни новым растениям», – говорят сельчане.

В Германии, плюс ко всему прочему, засуха стала причиной длительной остановки одной из ведущих отраслей промышленности – речного судоходства. К середине сезона практически полностью обмелели ведущие реки страны – Эльба и Дунай. Как пишет немецкое издание Handelsblatt, в районе Виттенбурга уровень воды в Эльбе почти месяц как составлял лишь 87 см! В некоторых местах оголились крупные подвод­ные камни. Глубина воды на отдельных участках Дуная достигала 140–150 см. Убытки пока никто не подсчитывал, но засуха однозначно серьезно подкосила предпринимателей этой отрасли.



О Рио, мой Рио, мой жаркий Жанейро

Не обошла засуха и Страну вечного солнца и праздника. Такой жары, как в это лето, пишут источники, не было в Бразилии с 1930 года! Властям крупных городов даже пришлось прибегнуть к опыту Калифорнии и выступить с заявлением о необходимости ограничить использование питьевой воды.

«Водопроводные компании призывают жителей жестко экономить воду и готовиться к худшему. Кроме того, в шести городах начались веерные отключения электричества – гидроэлектростанции больше не производят достаточно энергии», – пишет Euronews.

Засуха отразилась почти на 46 млн бразильцев. Тяжелее всех пришлось жителям Сан-Паулу, Белу-Оризонти и Рио-де-Жанейро. Экономя запасы питьевой воды, они также пытались добывать ее самостоятельно. Во дворах своих домов люди рыли колодцы и скважины, чтобы добраться до родниковых источников. «Клад» откопали не все. Но кое-кто смог на этом даже поживиться, продавая воду своим соседям.

В порядке строгой очередности выдавали, а кое-где и продолжают выдавать воду на Кубе. Плотины и подземные водоемы уже с весны взяты здесь под жесткий контроль. Охрана этих объектов ведется и по сей день, а при необходимости власти готовы осуществлять надзор за ними круглый год.



Азия. В перспективе – голод?

Одной ногой в знойном капкане оказался Корейский полуостров. Но если Южной Корее можно рассчитывать на свои технологии и запасы продовольствия, то КНДР уповать, по сути, не на что. Продолжительная засуха в итоге может дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в республике. Ведь отсутствие дождей уже сгубило почти половину рисовых плантаций в этой стране. Вот и кричат во весь голос аграрии: голод у нас в перспективе!

Однако власти не спешат с выводами, ссылаясь на проведенные недавно в стране реформы. Среди них – переход к современным методам фермерства и внед­рение новых сельскохозяйственных культур. По мнению аналитиков, они помогут сдержать рост цен и хоть как-то поддержат производителей. Вместе с тем в ООН уже неоднократно высказывали озабоченность питанием в КНДР. По данным организации, в этой стране регулярно недое­дают около трети северокорейских детей в возрасте до пяти лет! И реформы на ситуации не отразились.

При этом в Китае из-за засухи голоду подверг­лось около 5 млн человек. Согласно информации ChinaDaily, они проживают в провинции Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Всего в зоне сильнейшей засухи оказалось порядка 50 млн человек, и по крайней мере 16 млн из них ощутили на себе недостаток питьевой воды.

Не лучше обстоят дела и в Таиланде. Дабы прокормить свою семью, фермеры начали воровать воду из основных водохранилищ страны. Ситуация накалена до предела, поскольку и власти не могут попустительствовать наглому грабежу. Они направляют на места войсковые подразделения. Стычек между правительством и земледельцами не избежать, считают эксперты. Однако пока обходилось без крупных столкновений. Вся надежда на приближающуюся зиму. Впрочем, она принесет лишь немного прох­лады, но решить вопрос с питанием тысяч фермерских семей, которые вряд ли получат какую-то выручку за свой труд, она, безусловно, не сможет.