Злоумышленник привлёк несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа
Сотрудники Департамента АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли контрабанду наркотических средств в крупном размере, сообщает Kazpravda.kz
В ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличён гражданин, организовавший наркоканал из Королевства Таиланд.
С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлёк несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО «Казпочта». При личном обыске у него изъяли 1,3 кг наркотического средства — каннабис WAX.
Следствие установило, что подозреваемый распространял наркотики на территории Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram.
«Подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», – заключили в АФМ.
В области Ұлытау пресекли деятельность Telegram-магазина Kaef Mafia, сбывавшего наркотические средства. Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи».