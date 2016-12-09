Контрабанда стала главной проблемой для отечественных ювелиров
Ботагоз Балтабаева
Казахстанские ювелиры обеспокоены участившимся контрабандным ввозом ювелирных изделий в страну и, как следствие, низким качеством драгоценностей. Помимо этого, остро стоит вопрос развития отечественного ювелирного производства. Найти выход в решении этих актуальных проблем сегодня пытались совместными усилиями эксперты на Первом форуме ювелиров Казахстана в Астане, передает Kazpravda.kz.
"Одна из главных проблем – контрабанда ювелирных изделий, которая затрагивает практически всех добросовестных ювелиров. Сейчас отечественным производителям нужна поддержка государства", – подчеркнул председатель совета Лиги ювелиров Кайсар Жумагалиев.
По данным лиги, сегодня казахстанские торговые прилавки заполнены некачественной ювелирной продукцией, "пришедшей" в основном из Турции. Их поддерживают покупатели, которым выгодно купить недорогие изделия.
"Если официально, со всеми необходимыми сборами завозить и реализовывать ювелирную продукцию, то розничная цена никак не может быть меньше 15–17 тысяч за грамм. А контрабанда реализуется в размере от 9 до 12 тысяч тенге, в зависимости от того, у кого на что хватает наглости", – отметил Жумагалиев.
Эксперты советуют казахстанцам не гнаться за дешевизной ювелирных изделий, а все-таки учитывать качество и оригинальность драгоценных металлов.
Стоит отметить, что лига намерена создать благоприятные условия для развития ювелирного бизнеса в Казахстане и вывести его из "тени", а также наладить диалог с властью для поддержки добросовестных предпринимателей – ювелиров и выработать предложения по продвижению и развитию казахстанского ювелирного бренда.
Среди других инициатив лиги – внесение поправок в закон "О торговой деятельности", потому что золотые изделия сейчас, как выразился Жумагалиев, "чуть ли не как семечки, продаются с прилавков".
"Есть такой хороший закон "О торговой деятельности". Нужно прописать, что торговать ювелирными изделиями можно только в специально отведенных местах, в стационарных помещениях, оборудованных камерой и охраной. По крайней мере, мы создадим так меры, чтобы завтра ювелира никто не ограбил и не убил. Второе: ювелиры будут поддаваться хоть какому-то учету, контроль нужен в любом случае", – посетовал Жумагалиев.
По итогам встречи вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау предложил лиге разработать совместно дорожную карту по усовершенствованию ювелирного рынка.