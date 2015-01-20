Контрабандисты бросают кораб­ли с мигрантами Свежий выпуск 588 THE ATLANTIC

На борту этого корабля находились 450 беженцев из Сирии.

Этот случай стал вторым подобным инцидентом за последние несколько дней. Накануне нового года итальянская береговая охрана перехватила грузовое судно Blue Sky M, на борту которого находилась почти тысяча мигрантов, в непосредственной близости от побережья Италии. По словам одного из командиров береговой охраны, судно двигалось по направлению к берегу в режиме автопилота.

Тогда ситуацию в значительной мере усугублял сильный шторм, что заставило спасателей спускаться на палубу судна с вертолета. «Это были гонки со временем, – сказал офицер береговой охраны. – Корабль находился всего в нескольких морских милях от побережья Апулии», региона на юге Италии.

Эти два эпизода могут стать началом новой ужасной главы в саге о незаконной миграции людей: только за прошедший год в Италию по морю прибыли около 170 тыс. беженцев из Африки и Ближнего Востока. (Тысячи мигрантов погибли по дороге.) На этой неделе пограничники, привыкшие к маленьким, ненадежным судам, которые прежде использовались для этих целей чаще всего, столк­нулись с огромными кораблями-призраками, полными мигрантов и брошенными контрабандистами.

«Сначала мы подумали, что это судно стало исключением, но теперь мы видим определенную тенденцию, – сказал один из чиновников Frontex, европейского агентства по пограничному контролю, в беседе с репортерами Telegraph. – Контрабандисты покупают списанный грузовой корабль, нанимают членов экипажа, заполняют его мигрантами, а затем бросают его в море, научив их, как связаться со спасательными службами. Это очень опасный план, особенно в плохую погоду».

Погода, по всей видимости, является одним из главных факторов в этой стратегии. Более крупные корабли могут ходить по бурному зимнему морю, что существенно продлевает сезон миграции людей, который прежде ограничивался в основном весной и осенью. Контрабандисты бросают свои кораб­ли, чтобы власти их не поймали и не призвали к ответственности.

Агентство Frontex сообщает, что эта зима стала исключительно горячей порой для тех, кто охраняет границы в Средиземном море. По данным агентства, с начала ноября береговая охрана и спасательные службы провели более 75 операций, в ходе которых были спасены 11 400 мигрантов – и большинство из них находилось в отчаянном положении.

«Такой уровень незаконной миграции людей является беспрецедентным для зимнего периода, – сообщает агентство. – 2014 год может войти в историю как год, когда незаконная миграция людей по морю превратилась в поистине всесезонный бизнес».