Контрабандисты бросают кораб­ли с мигрантами

Свежий выпуск
588
THE ATLANTIC
На борту этого корабля находились 450 беженцев из Сирии.
Этот случай стал вторым подобным инцидентом за последние несколько дней. Накануне нового года итальянская береговая охрана перехватила грузовое судно Blue Sky M, на борту которого находилась почти тысяча мигрантов, в непосредственной близости от побережья Италии. По словам одного из командиров береговой охраны, судно двигалось по направлению к берегу в режиме автопилота.
Тогда ситуацию в значительной мере усугублял сильный шторм, что заставило спасателей спускаться на палубу судна с вертолета. «Это были гонки со временем, – сказал офицер береговой охраны. – Корабль находился всего в нескольких морских милях от побережья Апулии», региона на юге Италии.
Эти два эпизода могут стать началом новой ужасной главы в саге о незаконной миграции людей: только за прошедший год в Италию по морю прибыли около 170 тыс. беженцев из Африки и Ближнего Востока. (Тысячи мигрантов погибли по дороге.) На этой неделе пограничники, привыкшие к маленьким, ненадежным судам, которые прежде использовались для этих целей чаще всего, столк­нулись с огромными кораблями-призраками, полными мигрантов и брошенными контрабандистами.
«Сначала мы подумали, что это судно стало исключением, но теперь мы видим определенную тенденцию, – сказал один из чиновников Frontex, европейского агентства по пограничному контролю, в беседе с репортерами Telegraph. – Контрабандисты покупают списанный грузовой корабль, нанимают членов экипажа, заполняют его мигрантами, а затем бросают его в море, научив их, как связаться со спасательными службами. Это очень опасный план, особенно в плохую погоду».
Погода, по всей видимости, является одним из главных факторов в этой стратегии. Более крупные корабли могут ходить по бурному зимнему морю, что существенно продлевает сезон миграции людей, который прежде ограничивался в основном весной и осенью. Контрабандисты бросают свои кораб­ли, чтобы власти их не поймали и не призвали к ответственности.
Агентство Frontex сообщает, что эта зима стала исключительно горячей порой для тех, кто охраняет границы в Средиземном море. По данным агентства, с начала ноября береговая охрана и спасательные службы провели более 75 операций, в ходе которых были спасены 11 400 мигрантов – и большинство из них находилось в отчаянном положении.
«Такой уровень незаконной миграции людей является беспрецедентным для зимнего периода, – сообщает агентство. – 2014 год может войти в историю как год, когда незаконная миграция людей по морю превратилась в поистине всесезонный бизнес».

Популярное

Все
Карабахская порода лошадей примет участие в марафоне-байге «Ұлы дала жорығы»
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Бездомные животные снова под прицелом
За два последних года в Акмолинской области передано в госсобственность более полумиллиона гектаров различных сельхозугодий
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Мирный атом: решение проблемы энергодефицита и углеродная нейтральность
Обстановка остается стабильно напряженной
Читающий человек снова должен стать модным
30 тонн продовольствия и одежды отправили жители Туркестанской области
От вас нужно большое сердце, всему остальному научат
Большой рывок глобального юга
Умная дипломатия и деловая хватка Центральной Азии
Тех, кто посвятил жизнь ратной службе, мы называем патриотами
Удивительный мир Клайдаса Навицкаса, вырезанный из бумаги
Казахстанские атлеты и параатлеты продолжают брать лицензии в Париж-2024
Вандализм не должен быть нормой
Более 10 000 человек ограничили себя от участия в азартных играх
Ученые ЕАЭС, объединяйтесь!
Выставка «Infinity⁄Бесконечность» приглашает совершить необычное путешествие
Женская лига впервые стартует в Казахстане
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Париж еще узнает... Не количеством, а качеством собираются брать награды динамовцы
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии
В Уральске жент готовят по авторской технологии
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

В Жетысу собирают гуманитарную помощь для пострадавших от п…
Вода отходит, опасность миновала
Стартовал прием документов для участия в республиканском ко…
Восстановлению подлежит

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]