Контрабандное золото задержали в аэропорту Алматы: подробности рассказали в МВД

Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек рассказала подробности задержания преступной группы, которая незаконно вывозила золотые слитки кустарного производства через аэропорт Алматы в ОАЭ, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Подразделениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности МВД была выявлена и пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывоз драгоценных металлов через международный аэропорт Алматы в Объединенные Арабские Эмираты. Контрабанда осуществлялась в обход государственного контроля, путем подкупа должностных лиц транспортной полиции», - сообщила Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

По ее словам, в международном аэропорту Алматы при попытке дачи взятки в сумме 600 долларов сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте за пронос «посылки» через зону таможенного и пограничного контроля был задержан гражданин Казахстана. В ходе личного досмотра у него изъяли 1200 долларов.

«В здании аэропорта также задержан гражданин Китая, который являясь сообщником, должен был осуществить доставку золота воздушным транспортом из Алматы в Дубай. У него в сумке было обнаружено и изъято золото в слитках кустарного производства весом 3 кг 200 гр на сумму свыше 84 млн тенге», - отметила представитель МВД.

По месту жительства подозреваемого казахстанца в коттедже Алматы, по ее словам, изъяты также электронные весы и прибор, определяющий количество золота и металла в слитках.

«Следствием устанавливаются источник происхождения драгоценного металла и другие пособники преступной группы», - резюмировала Шугыла Турлыбек.