Контрабандные iPhone 14 Pro задержали в аэропорту Астаны

В аэропорту города Астаны мужчина пытался ввезти незадекларированные iPhone 14, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

21 сентября на таможенном посту «Ауежай-Астана» прилетевший из Дубая казахстанец пытался ввезти в столицу 11 незадекларированных сотовых телефонов iPhone 14 Pro.

Нарушителя выявили сотрудники таможенного поста совместно с Пограничной службы КНБ РК.

Как разъяснили в КГД, физлицо для личного пользования может перевезти через таможенную границу Таможенного союза не более 2 мобильных телефонов.

Задержанные сотовые телефоны сейчас в складе временного хранения для дальнейшего прохождения таможенной очистки.

Мужчину же привлекут к административной ответственности.