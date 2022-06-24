Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались продать в Кокшетау

Контрабандные сигареты на 20 млн тенге пытались реализовать в магазинах города Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства начал территориальный Департамент АФМ по Акмолинской области.

«В ходе осмотра авто марки «ГАЗель» обнаружены и изъяты 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок. Табачные изделия были погружены на территории универсального рынка «Амир» в городе Нур-Султане и были направлены в Кокшетау для реализации. В ходе обыска обнаружены сигареты аналогичной марки», – рассказали в агентстве.

Согласно заключению органов государственных доходов, стоимость 34 500 пачек сигарет составляет 20 355 000 тенге.

Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.