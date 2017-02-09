Контрабанду 1200 литров алкоголя задержали на "Хоргосе"

Происшествия
На КПП "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечена попытка незаконного ввоза в Казахстан крупной партии алкогольной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Алматинской области.

"4 февраля в зоне таможенного контроля КПП "МЦПС "Хоргос" таможенного поста "Алтынколь" Департамента государственных доходов по Алматинской области при проведении таможенного контроля ручной клади была задержана партия алкогольной продукции: водка "JELZIN" в количестве 400 единиц тетрапакетов объемом по 3 литра. Общий объем задержанных товаров составляет 1200 литров", – рассказали в ДГД.


В настоящее время проводятся мероприятия по определению таможенной стоимости партии алкогольной продукции.

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