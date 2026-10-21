Контрабанду нефтепродуктов пресекли в Казахстане

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд теңге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники КНБ пресекли деятельность организованной группы, экспортирующей нефтепродукты за пределы республики, передает Kazpravda.kz

По данным следствия, организатор преступной схемы - предприниматель Мангистауской области заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining с оформлением фиктивных паспортов качества. Далее продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж.

В период с 2019 по 2023 годы только через ТОО «Batys Nefte Trade» за границу незаконно экспортировано свыше 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд теңге.

В текущем году в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-НПЗ, танкер и иное имущество. В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд теңге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.

«Ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в их числе руководители мини-НПЗ и компании-трейдера, осуждены по части 3 статьи 234 и части 2 статьи 262 УК РК к 8 годам лишения свободы. Организатор преступной схемы находится в международном розыске», – добавили в КНБ.

Ранее сообщалось, что КНБ совместно со спецслужбами России и Узбекистана пресек канал контрабанды наркотиков из Афганистана. 

#КНБ #контрабанда #нефтепродукты #ЗИП

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