Материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Пограничной службой КНБ проводится постоянная работа по недопущению незаконного вывоза денег за рубеж.

«Только с 16 по 25 ноября в пунктах пропуска пограничниками пресечено 59 попыток провоза незадекларированной валюты на сумму более 508 млн теңге», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, 18 ноября на границе в Актюбинской области в багаже у гражданина РК обнаружены 4 441 500 рублей (в эквиваленте – около 23 млн теңге).

23 ноября в пункте пропуска «Кордай» выявлен иностранец, пытавшийся скрытно пронести 200 000 долларов США (в эквиваленте – около 91 млн теңге).

Материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения.

Пограничная служба КНБ напоминает о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (не превышающей 10 тысяч долларов США).