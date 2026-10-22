Контрабанду золотой руды на 1,5 млрд тенге пресекли в области Жетысу

Закон и Порядок

Департаментом АФМ по области Жетісу пресечён канал незаконного вывоза 2,6 тыс тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 млрд теңге, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, для перемещения сырья использовались таможенные документы, в которых товар указывался как «руда и концентраты медные», что позволяло скрыть его фактический состав.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружено более 1 000 тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.

Следствием установлен директор компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining», а также другие причастные к организации незаконной схемы. Двое подозреваемых арестованы. С санкции суда наложен арест на деньги ТОО.

 

#АФМ #контрабанда #руда

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