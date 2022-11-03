Контрафактные сигареты на 22 млн тенге изъяли в Акмолинской области

Сигареты без документов и сертификатов продавал житель Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

«С марта по июнь текущего года Р.Э. Гулиев приобрел табачную продукцию без документов, подтверждающих качество и происхождение товара, хранил ее в контейнере на рынке «Амир» в Астане и успел реализовать в городе Акколе Акмолинской области товар на общую сумму 775 тысяч тенге», – рассказали в агентстве.

Автомобиль с контрафактными сигаретами задержали по дороге из столицы в Ерейментау. Из авто изъяты 34 500 пачек табачных изделий. Предприимчивый мужчина хотел их реализовать через магазины розничной торговли.

«Согласно заключению Департамента государственных доходов, общая стоимость изъятых 37 150 пачек подакцизных табачных изделий составляет почти 22 млн тенге», – отметили в АФМ.

Приговором суда Гулиеву назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.