Фото из открытых источников
Другое , Видеогалерея

Контрафактные сигареты на 22 млн тенге изъяли в Акмолинской области

Сигареты без документов и сертификатов продавал житель Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

«С марта по июнь текущего года Р.Э. Гулиев приобрел табачную продукцию без документов, подтверждающих качество и происхождение товара, хранил ее в контейнере на рынке «Амир» в Астане и успел реализовать в городе Акколе Акмолинской области товар на общую сумму 775 тысяч тенге», – рассказали в агентстве.

Автомобиль с контрафактными сигаретами задержали по дороге из столицы в Ерейментау. Из авто изъяты 34 500 пачек табачных изделий. Предприимчивый мужчина хотел их реализовать через магазины розничной торговли.

«Согласно заключению Департамента государственных доходов, общая стоимость изъятых 37 150 пачек подакцизных табачных изделий составляет почти 22 млн тенге», – отметили в АФМ.

Приговором суда Гулиеву назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

 

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Жителю Караганды вынесли приговор за жестокое обращение с бездомной собакой
Необычный способ удушения целого села испытали в Северо-Казахстанской области
Настоящую погоню устроили полицейские за нарушителями правопорядка в самом центре Семея
Войну мусорным контейнерам объявили городские вандалы – то ли с умыслом, то ли из-за «мусора» в головах
​​​​​​​Пусть зажигаются звезды!
​​​​​​​Из депрессивных – в «точки роста»
​​​​​​​На страже законности
​​​​​​​В контексте новых реформ
Как снег на голову
​​​​​​​Лапароскопия «пришла» в село
Запрос на справедливость
​​​​​​​Плодотворные контакты с наблюдателями
​​​​​​​Откройте для себя окно – всего одно!
​​​​​​​Вдохновленный степными просторами
За встречей – встреча
Шахтеры погибли в Карагандинской области
​​​​​​​На сахарной игле
Важная работа
Поддайте щебня!
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Избранница Иманбека из родного Аксу
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены – Токаев
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Полицейскому вонзили нож в сердце в ЗКО
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
12 лет провел в трудовом рабстве инвалид. Почти детективную…
Происшествия , Видеогалерея
19,3 млн бюджетных тенге присвоила на приписках заведующая …
Другое
Крупные магазины бытовой техники продавали товар без необхо…
Транспорт , Видеогалерея
Прождавший автобус 33 минуты Досаев высказался о проекте BR…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]