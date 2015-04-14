Свежий выпуск Контракт на безопасность Наталья ИВАНОВА, Караганда

Учитывая важность вопросов промышленной безопасности, акимат Карагандинской области организовал конструктивный диалог между филиалом ВАСС «Көмір» и АО «АрселорМиттал Темиртау», в результате чего взаимоотношения между ними переведены в правовое поле. На совещании под председательством акима области Нурмухамбета Абдибекова после детального обсуждения имеющихся проблем подписан контракт по аварийно-спасательному обслуживанию на угольных предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау» подразделениями филиала ВАСС «Көмір» до конца 2015 года. Стоимость нового контракта – 995 млн. тенге.



