Контрактник покончил с собой из-за неразделенной любви

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Военнослужащий Нацгвардии в Жанаозене, возможно, повесился из-за неразделенной любви, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Аstanatv.kz.

В данное время по факту гибели человека ведется следствие.

19-летний парень служил в Жанаозене по контракту специалистом-сапёром. Родом он был из Актюбинской области.

Наличие неуставных отношений в части отрицают, но предполагают, что на суицид парень решился из-за замужества любимой девушки.

"В данное время проводится следственные мероприятия. О данном факте доложено следственным органам гарнизона. Из-за несложившейся любви, данный военнослужащий по контракту совершил суицид", - сообщил заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе в/ч 5548 Национальной гвардии РК Руслан Булегенов.