Контракты на сумму более $100 млн заключили казахстанцы в Минске

В рамках официального визита Премьер-министра Олжаса Бектенова в Беларусь были обсуждены вопросы укрепления торгово-экономических отношений

Скриншот с видео пресс-службы правительства

В рамках визита были заключены контракты на сумму более $100 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Основные цифры 2025 года по товарообороту составили порядка $1,2 млрд. По итогам 7 месяцев текущего года экспорт вырос более чем на 35%,

«В рамках поездки Премьер-министра заключены контракты на сумму, превышающую $100 млн, в том числе это проекты промышленной кооперации, поставки автомобилей в Республику Беларусь. В целом большое внимание было уделено промышленной кооперации и поставке агропромышленной продукции»,— отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Среди них соглашения о поставках 790 ед. коммерческой техники производства ТОО «Hyundai Trans Auto» белорусскому партнеру ООО «Эр Си Эм» в 2027–2028 гг. на сумму не менее $30 млн. Совокупный подтвержденный экспортный потенциал казахстанских автопроизводителей на рынке Беларуси составляет до 4,5 тыс. ед. в год. Также заключены договоренности в области поставки казахстанских напитков и др.