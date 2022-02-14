Контракты на сумму более $101 млн заключили казахстанские предприниматели на выставке в Москве
По итогам работы Национального стенда РК на 29-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО - 2022», прошедшей в Москве, казахстанские предприниматели заключили экспортные контракты на сумму более $101 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Казахстанский Национальный стенд был представлен 20 компаниями-производителями из Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской и Павлодарской областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
На выставке была представлена медовая продукция, кондитерские и макаронные изделия, мукомольная и кондитерская продукция, безалкогольные напитки, соки и пиво, мороженое, растительные масла. Также свою продукцию представили компании, производящие и перерабатывающие плодоовощную продукцию.
В ходе выставки было проведено около 200 В2В-переговоров казахстанских компаний с российскими и другими закупщиками отечественной продукции, включая переговоры с федеральными и региональными торговыми сетями России и других стран.
Наибольший интерес у закупщиков казахстанской продукции вызвала масложировая продукция из РК: сливочное масло, маргарин и т.п. Второй по популярности товар у российских и международных трейдеров — казахстанское мороженое.
Также большое внимание закупщиков к казахстанским безалкогольным напитками, сокам, пиву, свежим, свежезамороженным и переработанным овощам и фруктам, фруктовым и ягодным пюре, муке, макаронным изделиям, а также медовой, молочной и кондитерской продукции.
Участие казахстанских компаний в выставке «ПРОДЭКСПО» было обеспечено в рамках сервисной поддержки экспортеров компанией «QazTrade» — единым оператором господдержки экспорта.
В 2021 году в рамках мероприятий сервисной поддержки экспортеров сумма заключенных казахстанскими производителям экспортных контрактов составила порядка $279,6 млн. По итогам 2021 года доход отечественных товаропроизводителей на каждый 1 тенге прямых бюджетных расходов, направленный на сервисную поддержку экспортеров, составил 329,6 тенге.