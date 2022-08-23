Контракты на «заморозку» цен

Фермеры, работающие в зоне продовольственного пояса столицы, круглый год поставляют в ее торговые сети продукцию по сниженным ценам.

Последние дни августа – изо­бильный на дары фермерских полей сезон. Яркими красками и наплывом покупателей отмечены сельскохозяйственные ярмарки. На них глаза разбегаются от овощей, ягод, разных видов молочной продукции, сухофруктов... Тут и там видны арбузно-дынные развалы, в общем, есть все, что душа пожелает! Поэтому в субботние и воскресные дни между торговыми рядами не протолкнуться.

Сельскохозяйственные ярмарки сезонной торговли практикуют все районные акиматы столицы. Такие мероприятия привлекательны для населения разнообразием ассортимента, свежестью овощей и фруктов, и, конечно же, более низкими ценами.

Пойти дальше уже отлаженных схем работы с производителями аграрной продукции смогли в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Астана».

Под ее эгидой в столице работает ярмарка по проспекту Туран. Отличие ее от других состоит в том, что со всеми хозяевами продаваемого продовольствия были заключены контракты, торговые места предоставлены бесплатно.

Пожалуй, главной задачей представителей СПК во время торговли является неусыпный контроль над ценами. Последние здесь заметно ниже, чем в других местах. К примеру, за килограмм арбузов тут просят 120–130 тенге, при том что за пределами ярмарки они идут по 160.

Дыни стоят 250 тенге за кило (400), огурцы – 200–300 (400), помидоры – 250–300 (400), мясо (говядина) – 2 200 (2 500), кумыс – 1 000–1 100 за литр (1 350) и т. д. Два торговых места отданы продукту, недавно заставившему всю страну толкаться в очередях, – это сахар. Его продают здесь по 480 тенге за кило. И хотя образуются небольшие очереди, ажиотажа нет.

Все сельхозпроизводители, продукцию которых можно увидеть на ярмарке, являются участниками программы «Продовольственный пояс столицы». Новым шагом в ее осуществлении стало кредитование тех, кто работает непосредственно в поле.

СПК «Астана» выделила кредиты фермерам для проведения сезонных сельскохозяйственных кампаний и развития хозяйств. Обязательства фермеров включают поставку товаров в соответствии с оговоренным календарным графиком и ассортиментом. Причем не только в сезон ярмарок, но и в течение всего года.

«Стать на системной основе поставщиком сельхозпродукции в торговую сеть столицы и рассчитывать на преференции властей возможно, если у ферм ера имеются договоры с торговыми центрами и магазинами на поставку товаров. Важный момент – наличие овощехранилища. Окончательные цены обговариваются и фиксируются уже на стадии подписания контракта. Завысить их выше указанного фермер не имеет права. Заключать или не заключать договор с конкретным сельхозпроизводителем – решает комиссия», – сообщили в СПК «Астана».

В настоящее время участники продовольственного пояса продают свою продукцию через городские торговые цент­ры: Magnum, «Астыкжан», «Анвар», «Аян», «Кусмарт», «Фермаг», «Шапагат», «Гульжан» и еще в магазинах «у дома». В перечне обязательных условий для ведения торговли – официальная регистрация ИП; наличие санитарной книжки у продавца; сертификата качества, который выдается после проведения лабораторных исследований.

– Вся проводимая работа нацелена на стабильное обеспечение столицы продуктами питания и снижение цен на них, – говорит директор департамента продовольственной безопасности АО «Со­циально-предпринимательская корпорация «Астана» Жасулан Мукашев. – В первые годы действия программы упор делался на стабилизационные фонды. Механизм исполнения проекта был следующим.

В пору массового созревания урожая осуществлялся его закуп у сельхозпроизводителей. Этот объем закладывался на хранение в стабилизационные фонды. В последующем картофель и овощи отпускались торговым сетям по фиксированной цене во время межсезонного роста цен.

Опыт прошлых лет показал убыточность стабилизационных фондов. Основными проб­лемами стали долгое принятие решений комиссиями, расходы на аренду складских помещений, разгрузку, погрузку, логистику, порча продукции и коррупционные риски.

Стабфонды оказались неспособны сохранить такие скоропортящиеся товары из списка социально значимых, как куриное яйцо, молоко, кефир, творог, масло сливочное. Для хранения говядины и курицы понадобились камеры глубокой заморозки, которых также нет.

По словам директора департамента продовольственной безопасности, несмотря на имеющиеся минусы, стабфонды продолжат работу, и у них есть свой значительный потенциал. В то же время развитие получит вторая схема работы с фермерами – через кредитование и подписание контрактов. Этот механизм доказал свою эффективность: продукция, в том числе молочные изделия, говядина, яйцо, поставляется в социальные торговые точки круглый год, операторы проекта избавлены от многих дополнительных финансовых расходов.

27 августа в столице стартуют региональные сельскохозяйственные ярмарки. В этот день свою продукцию представят жителям столицы фермеры жаркой Туркестанской области. Через неделю, в следующие выходные, их место займут аграрии Жамбылской области, затем Кызылординской, Алматинской и области Жетысу. Южан сменят аграрии западных регионов страны и так далее.

Сельскохозяйственные ярмарки убедительно подтверждают наличие в стране большого числа знающих и любящих свое дело фермеров-земледельцев. Их неусыпными трудами и выращены великолепные дары, что представлены на ярмарках.