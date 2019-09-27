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​Контроль без вмешательства
Чингиз Ташенов, Кокшетау

– Одним из основных и приоритетных направлений в работе департамента является усиление мер, направленных на увеличение поступлений в бюджет, – говорит Шынар Мусулманбековна. – За полтора месяца нашими специалистами было проведено 40 хронометражных обследований гос­тиниц, гостевых домов, зон отдыха, ресторанов и кафе на курортах Бурабайского и Зерендинского районов.

Как результат – доход предпринимателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в 3 раза и составил 335,2 млн тенге.

В связи с тем что срок представления налоговой отчетности за 2-е полугодие по упрощенным декларациям для субъектов малого бизнеса наступает в январе 2020 года, ожидаемое поступление налогов за 24 проведенных хронометражных дня составит 7,1 млн тенге.

В ходе проведения наблюдений выявлены 83 факта ведения предпринимательской дея­тельности без регистрации, теперь эти лица поставлены на учет в качестве индивидуальных предпринимателей.

Также в июле-августе на территории курортных зон Бурабайского и Зерендинского районов специалисты провели 9 тематических рейдовых налоговых проверок, в ходе которых установили такие же факты. При этом из теневого оборота была изъята партия алкогольной продукции, а также 5-литровые бутыли со спиртсодержащей жидкостью. На нарушителей наложены штрафы в размере 455 тыс. тенге с конфискацией незаконной продукции.

За время проверок было выдано 19 лицензий на ведение деятельности по реализации алкогольной продукции предпринимателям обоих районов, которые не имели до этого разрешительных документов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было выдано 9 лицензий на торговые точки, расположенные в курортных зонах. Хронометражные обследования в них выявили ряд нарушений налогового законодательства, что говорит о недобросовестности некоторых налогоплательщиков.

В нынешнем году будет осуществлен полный переход на применение торговыми точками онлайн-ККМ. На сегодня 73% налогоплательщиков применяют такие контрольно-кассовые машины, и у налоговых органов появилась возможность контролировать отражение доходов, не вмешиваясь в предпринимательскую деятельность.

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