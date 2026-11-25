Контролю подлежат все этапы реализации Программы - от планирования и распределения средств до фактического ввода в эксплуатацию

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Государственной комиссии по контролю над расходованием средств, выделенных на реализацию Программы инфраструктурной модернизации «Халықтық құрылыс», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Задачами Госкомиссии являются обеспечение своевременной и качественной реализации проектов Программы, минимизация бюджетных рисков и неэффективного использования выделенных средств.

Контролю подлежат все этапы реализации Программы - от планирования и распределения средств до фактического ввода в эксплуатацию.

Госкомиссия будет проводить мониторинг сроков, стоимости и законности государственных закупок, выявлять проекты с повышенными рисками и вырабатывать меры по их устранению.

Ежеквартальный и годовой отчеты по итогам мониторинга реализации Программы будут предоставляться Президенту Республики Казахстан.

Рабочим органом Госкомиссии определена Высшая аудиторская палата Республики Казахстан.

В состав Государственной комиссии вошли руководители уполномоченных государственных органов, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, журналисты, общественные деятели, эксперты, представители регионов и бизнес-сообщества.