​Контроль из космоса

По мнению сотрудников службы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинг пожаров посредством спутников – действенный метод по противостоянию этой стихии. Сейчас программа отслеживает пожарную ситуацию по всему Казахстану, в том числе и в Мангистау. Для работы на специальном оборудовании в регионе обучено 25 специалистов ДЧС.

На текущий период 2019 года на территории области зафиксировано снижение количества пожаров – 126 пожаров по сравнению со 140 за аналогичный период прошлого года.

– За первое полугодие нынешнего года на пожарах погибли 2 человека: при возгорании дома в Мунайлинском районе, а также в результате воздействия продуктов горения в Тупкараганском районе. Травмы различной степени тяжести в ходе пожаров получили 4 человека, – сообщил начальник ДЧС Мангистауской области Куанар Базарбаев в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций.

По-прежнему большая часть пожаров происходит в жилом секторе – 51 и на автотранспорте – 44 случая. В целом их количество в первом случае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 20%, на автотранспорте – на 12%.

– Проведено более 19 тысяч подворовых обходов жилого сектора с охватом более 81 тысячи человек, организовано 228 собраний и сходов, – говорит Куанар Базарбаев. – В период проведения обходов особое внимание уделяется социальным группам риска: одиноким престарелым лицами, людям без определенного рода занятий, а также многодетным семьям. 45 совместных с представителями местной полицейской службы рейдов проведено для снижения количества пожаров на транспорте.