Свежий выпуск Контроль кредитной истории Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

С начала года за оспариванием информации в своей кредитной истории обратились свыше 400 человек, обнаруживших, что финансовыми организациями в ПКБ переданы некорректные данные. Чтобы уберечь казахстанцев от подобных ситуаций, Первое кредитное бюро разработало услугу «Контроль кредитной истории». С ее помощью казахстанцы, получая sms и e-mail уведомления, могут отслеживать все изменения в ней и своевременно реагировать на несанкционированное вмешательство.

Теперь подписаться на эту услугу, помимо порталов ПКБ и электронного правительства, можно и в 80 отделениях ЦОН по Казахстану. Там же юридические лица могут получить корпоративные кредитные отчеты. Это очень актуально для заемщиков, поскольку бюро аккумулирует около 7 млн и более 25 млн кредитных историй и контрактов физических и юридических лиц.