​Контроль не ослабевает

В трех населенных пунктах Нуринского района обнаружена инфекция, послужившая причиной заболевания 319 сельскохозяйственных животных.

По словам акима Нуринского района Никанбая Омарханова, в этих селах ограничено транс­портное и людское передвижение, проведена дезинфекция и обеззаражено в общей сложнос­ти 350 животных. Население призвано соблюдать личную гигиену и следить за условиями содержания подворья. Каждое из 96 павших животных занесено в базу данных.

Руководитель областного управления ветеринарии Бауыржан Асанов, ссылаясь на результаты анализов, подтвердил, что это пастереллез, зафиксированный год назад в Актогайском и Каркаралинском районах. Ежедневно число больного скота колеблется, поскольку животные получают необходимую помощь и при улучшении состояния переводятся на другой уровень лечения. По мнению специалистов, инфекция может быть ликвидирована уже в течение месяца.